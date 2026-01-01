Артикул: MTG-2678

Fotokvant PRZ-061 B23 заглушка на горячий башмак Итачи Itachi Cat. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.