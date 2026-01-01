Fotokvant PRZ-059 B21 заглушка на горячий башмак медведь розовый Lotso

Артикул: MTG-2676

Fotokvant PRZ-059 B21 заглушка на горячий башмак Кот Хокаге Кайто Hokage Kaito Cat. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.