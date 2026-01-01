Артикул: MTG-2675

Fotokvant PRZ-058 B20 заглушка на горячий башмак Кот Хокаге Какаши Hokage Kakashi Cat. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.