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Fotokvant PRZ-047 B9 заглушка на горячий башмак Пикачу №9
Fotokvant PRZ-047 B9 заглушка на горячий башмак Пикачу №9
Fotokvant PRZ-047 B9 заглушка на горячий башмак Пикачу №9
Fotokvant PRZ-047 B9 заглушка на горячий башмак Пикачу №9

Fotokvant PRZ-047 B9 заглушка на горячий башмак Пикачу №9

Fotokvant
Артикул: MTG-2664

Fotokvant PRZ-047 B9 заглушка на горячий башмак Пикачу №9. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.

Описание

Fotokvant PRZ-047 B9 заглушка на горячий башмак Пикачу №9

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