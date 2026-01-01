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-15 %
Fotokvant PRZ-020 C10 заглушка на горячий башмак кролик Cony
Fotokvant PRZ-020 C10 заглушка на горячий башмак кролик Cony
Fotokvant PRZ-020 C10 заглушка на горячий башмак кролик Cony
Fotokvant PRZ-020 C10 заглушка на горячий башмак кролик Cony

Fotokvant PRZ-020 C10 заглушка на горячий башмак кролик Cony

Fotokvant
Артикул: MTG-2637

Fotokvant PRZ-020 C10 заглушка на горячий башмак кролик Cony. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.

Описание

Fotokvant PRZ-020 C10 заглушка на горячий башмак кролик Cony

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Арт. MTG-2240
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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant PRZ-011 заглушка на горячий башмак черный котенок в скорлупке. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.

460 ₽
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