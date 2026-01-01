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Fotokvant PRZ-016 C6 заглушка на горячий башмак пом пом пурин
Fotokvant PRZ-016 C6 заглушка на горячий башмак пом пом пурин
Fotokvant PRZ-016 C6 заглушка на горячий башмак пом пом пурин
Fotokvant PRZ-016 C6 заглушка на горячий башмак пом пом пурин

Fotokvant PRZ-016 C6 заглушка на горячий башмак пом пом пурин

Fotokvant
Артикул: MTG-2633

Fotokvant PRZ-016 C6 заглушка на горячий башмак пом пом пурин. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный выбор для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.

Описание

Fotokvant PRZ-016 C6 заглушка на горячий башмак пом пом пурин

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