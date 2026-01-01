Fotokvant PRZ-016 C6 заглушка на горячий башмак пом пом пурин

Fotokvant PRZ-023 C13 заглушка на горячий башмак медведь Lotso Huggin Bear. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00