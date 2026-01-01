Fotokvant женская футболка пульс M/44 размер

Материал, из которого изготовлены футболки, слегка тянется. Модель имеет обтягивающий крой. В разложенном на плоской поверхности состоянии футболка по груди соответствует размерам в см:
- S ~ 75 см
- М ~ 78 см
- L ~ 81 см
- XL ~ 85 см
- ХXL ~ 90 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Женская футболка Fotokvant пульс, размер - М/44.
Стильная футболка может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала или просто любителя фотографии. Изготовлена из хлопка, благодаря чему в ней комфортно работать в любую погоду. Цвет - черный. Размер - 44 (М).
Материал, из которого изготовлены футболки, слегка тянется. Модель имеет обтягивающий крой. В разложенном на плоской поверхности состоянии футболка по груди соответствует размерам в см:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.
Fotokvant RFLH-10 - поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры.
С его помощью можно установить накамерный монитор или LED-осветитель под нужным углом. Для крепления предусмотрен стандартный винт с резьбой 1/4".
Внимание! Не подходит для камер Sony Minolta.