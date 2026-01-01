images
images
Киношмот скотч "Кинолента"
Киношмот скотч "Кинолента"

Киношмот скотч "Кинолента"

Киношмот
Артикул: DAN-8484

Скотч "Тихо! Идёт съемка!"

Описание

Пленочная лента с клеевым покрытием - ширина 48 мм.

Можно использовать как декоративный элемент, клеить на одежду.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Nanlite адаптер для установки насадок на Forza 60
Nanlite адаптер для установки насадок на Forza 60
Nanlite адаптер для установки насадок на Forza 60
Арт. DAN-8890
Nanlite адаптер для установки насадок на Forza 60
Наличие
в наличии 1-3 шт

Адаптер для крепления светоформирующих насадок Bowens на приборы Forza 60/60B. 

3 600 ₽
В корзину
Kupo GT-515B Gaffa Tape Black 0,048x13,72 м скотч черный
Kupo GT-515B Gaffa Tape Black 0,048x13,72 м скотч черный
Арт. DAN-7120
Kupo GT-515B Gaffa Tape Black 0,048x13,72 м скотч черный
Наличие
более 10 шт

Kupo GT-515B Gaffa Tape Black — тейп, который выполняет функцию держателя и используется для приклеивания в отрасли профессиональной фотографии, кино- и телеиндустрии и в сценической сфере.Он изготовлен из композитных материалов: натуральной резины и синтетической смолы, благодаря чему характеризуется превосходными начальным схватыванием и силой приклеивания при низких и высоких температурах. Скотч отличается самыми высокими показателями прочности на разрыв по сравнению со всеми остальными, а также характеризуется отличными параметрами возможности отрыва от поверхности, на которую он был приклеен и не оставляет следов. - Задняя сторона: ткань, покрытая полиэтиленом. - Клейкая сторона: основа из натуральной резины. - Жаропрочность: 80 градусов Цельсия / 180мин. Цвет: чёрный, ширина 48мм, длина 13.72 м

740 ₽
В корзину
Kupo 023 Midi Pro Stand легкая стойка
Арт. NVF-9429
Kupo 023 Midi Pro Stand легкая стойка
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo 023 Midi Pro Stand - легкая стойка для установки оборудования весом до 5 кг.

Стойка двухсекционная с тремя опорными ножками. Верхнее крепление 5/8'' (16мм) c резьбой болта 3/8”.

9 060 ₽
В корзину
Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550
Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550
Арт. DAN-8893
Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550
Наличие
в наличии 4-10 шт

Аккумуляторная ручка для осветителя Nanlite PavoTube 6C NP-F550.

2 400 ₽
В корзину

Видео

Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
Новое открытие в мире оптики – металлическая линза
Новое открытие в мире оптики – металлическая линза
Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Михаил Ворожцов – фотограф, философ и просто хороший человек в гостях у видеоканала Photogora.ru
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.