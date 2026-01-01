Киношмот носки "Продолжение следует" размер M

Удобные носки классической длины с надписью.
Модель примечательна комфортной резинкой и изготовлена из качественного трикотажа с приятной фактурой.
Состав:
80% хлопок, 15% полиамида, 5% эластан.
Размер - М.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Носки "Продолжение следует".
Удобные носки классической длины с надписью.
Модель примечательна комфортной резинкой и изготовлена из качественного трикотажа с приятной фактурой.
Состав:
80% хлопок, 15% полиамида, 5% эластан.
Размер - М.
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Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.