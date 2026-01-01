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Fotokvant PRZ-012 C3 заглушка на горячий башмак дораэмон
Fotokvant PRZ-012 C3 заглушка на горячий башмак дораэмон
Fotokvant PRZ-012 C3 заглушка на горячий башмак дораэмон
Fotokvant PRZ-012 C3 заглушка на горячий башмак дораэмон

Fotokvant PRZ-012 C3 заглушка на горячий башмак дораэмон

Fotokvant
Артикул: MTG-2629

Fotokvant PRZ-012 C3 заглушка на горячий башмак дораэмон. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.

Описание

Fotokvant PRZ-012 C3 заглушка на горячий башмак дораэмон

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Наличие
более 10 шт

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Наличие
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Наличие
более 10 шт

Fotokvant PRZ-027 C17 заглушка на горячий башмак сиба-ину. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.

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460 ₽
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