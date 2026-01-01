Fotokvant PRZ-006 заглушка на горячий башмак котенок в корзине серый

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Заглушка на горячий башмак Fotokvant PRZ-006, котенок в корзине серый.
Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления.
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