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Fotokvant PRK-004 кулон фотографа №4
Fotokvant PRK-004 кулон фотографа №4
Fotokvant PRK-004 кулон фотографа №4

Fotokvant PRK-004 кулон фотографа №4

Fotokvant
Артикул: NVF-9226

Fotokvant PRK-004 - кулон-подвеска на тему фотографии.

Станет приятным подарком для девушки-фотографа. Подвеска выполнена в виде линзы объектива фотокамеры. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 60+5 см. Изготовлено из цинкового сплава и стекла. Кулон фотографа №4 

Описание

Fotokvant PRK-004 кулон фотографа №4

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