Fotokvant PRK-004 кулон фотографа №4

Арт. NVF-6876

Fotokvant NVF-6876 – металлический держатель для трех накамерных вспышек.

Представляет из себя цельнометаллический адаптер с тремя холодными башмаками для трех вспышек. Изготовлен из металлического сплава с анодированным покрытием и имеет адаптер с 3/8 – 1/4 дюйма. Вес, г – 104. Устанавливается на стойку или штатив с резьбой 1/4, либо 3/8 дюйма. Размер, см – 7,5x6x2,6. Совместим с большинством накамерных вспышек, например, Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Metz, Nissin, Sigma, Vivitar.



