Falcon Eyes CBH-REEL подъемник фона

Falcon Eyes CBH-REEL подъемник фона

Falcon Eyes
Артикул: VBR-397

Falcon Eyes CBH-REEL – подъемник фона. Предназначен для установки непосредственно на стойки, горизонтальные или вертикальные трубы. Система крепления только для фонов намотанных на трубу до 55 мм.

Описание

Falcon Eyes CBH-REEL подъемник фона

Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
Бумажный фон Savage (31-12) Blue Jay известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Savage (38-12) Canary фон бумажный 2,7x11 м канареечный
Savage (38-12) Canary фон бумажный 2,7x11 м канареечный
Savage (38-12) Canary фон бумажный 2,7x11 м канареечный
Savage (38-12) Canary фон бумажный 2,7x11 м канареечный
Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Fotokvant R-80 5 in1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 80 см.

Fotokvant PRB-013 браслет "Бесконечная любовь к фотографии" с шармом
Fotokvant PRB-013 браслет "Бесконечная любовь к фотографии" с шармом
Fotokvant PRB-013 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии» с шармом (подвеской). Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – черный.

Fotokvant SB-150BW октобокс 150 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-150BW октобокс 150 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-150BW октобокс 150 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-150BW октобокс 150 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-150BW – октобокс диаметром 150 см с адаптером Bowens. Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 

