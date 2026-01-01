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Fotokvant PRK-001 кулон фотографа №1
Fotokvant PRK-001 кулон фотографа №1

Fotokvant PRK-001 кулон фотографа №1

Fotokvant
Артикул: NVF-9223

Fotokvant PRK-001 - кулон-подвеска на тему фотографии.

Станет приятным подарком для девушки-фотографа. Подвеска выполнена в виде колесика выбора творческой зоны фотокамеры. Размер - 25 мм. Длина цепочки - 60+5 см. Изготовлено из цинкового сплава и стекла. Кулон фотографа №1

Описание

Fotokvant PRK-001 кулон фотографа №1

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