Fotokvant подарок для фотографа PRB-011 браслет объектив Nikkor 70-200 мм

Артикул: NVF-7109

Fotokvant PRB-011 – силиконовый браслет объектив Nikkor 70-200 мм. С его помощью вы можете зафиксировать фокусировочное кольцо на объективе, закрепить гелевый фильтр на вспышке или просто носить его на запястье как украшение. Комплектность поставки 1 штука.