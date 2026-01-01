SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 128GB Class10 533x (SDSQUNR-128G-GN6ТA) карта памяти

Карты памяти SanDisk Ultra microSDHC и microSDXC UHS-I расчитаны в первую очередь на работу с смартфонами и планшетами. Они имеют до 64 ГБ свободного места, а приложение SanDisk Memory Zone, доступное в магазине Google Play, позволит вам без труда просматривать и копировать файлы из памяти телефона на любой носитель.
Функция автоматического переноса файлов со встроенного накопителя на карту памяти поможет вашему смартфону работать с максимальной производительностью.
Характеристики:
- объем карты памяти - 128 Гб
- тип карты - microSDHC
- класс скорости - Class 10 UHS-I
- скорость чтения - до 48 Мб/с
- скорость записи - до 10 Мб/с
- стандарт памяти - SDHC