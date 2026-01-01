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SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 128GB Class10 533x (SDSQUNR-128G-GN6ТA) карта памяти
SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 128GB Class10 533x (SDSQUNR-128G-GN6ТA) карта памяти

SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 128GB Class10 533x (SDSQUNR-128G-GN6ТA) карта памяти

Sandisk
Артикул: DAN-4389

Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 128GB Class10 533x A1 (SDSQUNS-128G-GN6ТA).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 48 МБ/с).

Описание

Карты памяти SanDisk Ultra microSDHC и microSDXC UHS-I расчитаны в первую очередь на работу с смартфонами и планшетами. Они имеют до 64 ГБ свободного места, а приложение SanDisk Memory Zone, доступное в магазине Google Play, позволит вам без труда просматривать и копировать файлы из памяти телефона на любой носитель.

Функция автоматического переноса файлов со встроенного накопителя на карту памяти поможет вашему смартфону работать с максимальной производительностью. 

Характеристики:

  • объем карты памяти - 128 Гб
  • тип карты - microSDHC  
  • класс скорости - Class 10 UHS-I 
  • скорость чтения - до 48 Мб/с
  • скорость записи - до 10 Мб/с
  • стандарт памяти -  SDHC

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