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SanDisk Extreme Compact Flash 32GB 800x (SDCFXSB-32G-G46) карта памяти

SanDisk Extreme Compact Flash 32GB 800x (SDCFXSB-32G-G46) карта памяти

Sandisk
Артикул: DAN-2725

Карта памяти SanDisk Extreme Compact Flash 32GB 800x (SDCFXSB-32G-G46).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 120 МБ/с).

Описание

Карты памяти SanDisk Extreme Compact Flash 32GB 800x (SDCFXSB-32G-G46) имеют повышенные скоростные качества чтения и записи, большую отказоустойчивость (малая восприимчивость к погодным условиям) и пониженное энергопотребление.

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