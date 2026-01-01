SanDisk Extreme Compact Flash 32GB 800x (SDCFXSB-32G-G46) карта памяти

Карты памяти SanDisk Extreme Compact Flash 32GB 800x (SDCFXSB-32G-G46) имеют повышенные скоростные качества чтения и записи, большую отказоустойчивость (малая восприимчивость к погодным условиям) и пониженное энергопотребление.
Fotokvant LS-DKS – журавль для установки глубоких софтбоксов Fotokvant серии серии DKS.
Телескопическая стойка, на которую устанавливается штанга, поднимается на 2 метра 30 сантиметров. Для перемещения по студии в комплект входят колеса с удобными тормозами. Получившуюся конструкцию можно легко перемещать по студии, а также устанавливать с жесткой фиксацией. Вес конструкции, кг – 12.