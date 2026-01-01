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Lynca KH6 Black кейс для карт памяти черный
Lynca KH6 Black кейс для карт памяти черный
Lynca KH6 Black кейс для карт памяти черный

Lynca KH6 Black кейс для карт памяти черный

Lynca
Артикул: DAN-3752

Кейс Lynca KH6 Black для карт памяти, черный.

Компактный футляр имеет двенадцать слотов для TF card, восемь слотов для CD card и четыре слота для хранения CF card. Он имеет резиновую прокладку и защищает карты памяти от загрязнения, намокания и утери. Цвет - черный.

Описание

Lynca KH6 Black кейс для карт памяти черный

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