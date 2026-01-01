Lynca KH6 Black кейс для карт памяти черный

Артикул: DAN-3752

Кейс Lynca KH6 Black для карт памяти, черный.

Компактный футляр имеет двенадцать слотов для TF card, восемь слотов для CD card и четыре слота для хранения CF card. Он имеет резиновую прокладку и защищает карты памяти от загрязнения, намокания и утери. Цвет - черный.