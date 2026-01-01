Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 72 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 72 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Delkin Devices Prime CF 256GB UDMA7 1050X карта памяти.
Разработанная для фотографов и видеооператоров с интерфейсом UHS-II для поддержки максимальной скорости чтения 300 МБ / с и максимальной скорости записи 100 МБ / с. Скорость V60 Video Speed Class гарантирует минимальную скорость записи не менее 60 МБ / с, что позволяет оптимизировать карту для съемки видео 8K, 4K и Full HD 1080p кинематографического качества, съемки в формате RAW и серийной съемке. Она также поддерживает расширенные режимы, которые требуют одновременной съемки и хранения нескольких файлов, таких как съемка в формате RAW + JPEG, камеры 360 °, а также видео, фото, данные GPS и замедленная съемка.
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Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 72 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 72 мм.
Защитный фильтр RayLab UV MC Slim Pro, ультрафиолетовый, диаметр - 67 мм.
Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 67 мм.
Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 77 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 77 мм.