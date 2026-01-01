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Delkin Devices Advantage SDXC 128GB 633X UHS-I Class 10 V30 карта памяти

Delkin Devices Advantage SDXC 128GB 633X UHS-I Class 10 V30 карта памяти

Delkin Devices
Артикул: MTG-0908

Delkin Devices Advantage SDXC 128GB 633X UHS-I Class 10 V30 карта памяти. 

Предназначенная для фотографов и видеооператоров, 128-гигабайтная карта памяти Advantage UHS-I SDHC Delkin 128 ГБ использует шину UHS-I для обеспечения максимальной скорости чтения и записи 90 МБ/с. Эта карта также была разработана с высоким рейтингом скорости записи видео V30, позволяя записывать без проблем видео 4K и Full HD 1080p, а также raw, JPEG фотоснимки в DSLR и видеокамерах.

Описание

Хотя эта карта предназначена для камер, совместимых с UHS-I / V30, их можно использовать в устройствах, которые не поддерживают UHS-I / V30. Однако имейте в виду, что эта карта будет по умолчанию соответствовать классу скорости вашего устройства и его шинам, таким как V10, V6 или Class 10.

Созданная для экстремальных условий, карта памяти Delkin 128 GB Select UHS-I SDHC защищена от воды, ударов и рентгеновских лучей, а также имеет встроенную коррекцию ошибок. Встроенный переключатель защиты помогает защитить ваш контент от стирания. В комплект входит защитный чехол для хранения.

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Карта памяти Delkin Devices Prime 128GB SDXC UHS-II, R/W 280/150 МБ/с - разработана для фотографов и видеооператоров. Карта использует шину UHS-II для поддержки максимальной скорости чтения 280 МБ/с и максимальной скорости записи 150 МБ/с. Рейтинг скорости видео V60 гарантирует минимальную скорость записи не менее 60 МБ/с, что позволяет записывать видео 8K, 4K и Full HD 1080p, вести высоскоростную серийную съёмку в формате RAW. Карта также поддерживает расширенные режимы, требующие одновременной записи и хранения нескольких файлов, например: RAW + JPEG, несколько видеопотоков, созданных камерами с углом обзора 360°, а также видео, фото, данные GPS и интервальная съемка.

4 200 ₽
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