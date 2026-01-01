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VSGO V-B01E груша для сдувания пыли

VSGO V-B01E груша для сдувания пыли

VSGO
Артикул: DAN-8784

Фотографическая груша VSGO V-B01E для сдувания пыли, имеет силиконовый наконечник для предотвращения повреждений при случайном касании, анти-роллинг эффект, съемный воздушный фильтр, эффект "неваляжки", изготовлена из высококачественной упругой, мягкой и эластичной резины.

Описание

VSGO V-B01E груша для сдувания пыли

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