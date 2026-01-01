VSGO V-B01E груша для сдувания пыли

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотографическая груша VSGO V-B01E для сдувания пыли, имеет силиконовый наконечник для предотвращения повреждений при случайном касании, анти-роллинг эффект, съемный воздушный фильтр, эффект "неваляжки", изготовлена из высококачественной упругой, мягкой и эластичной резины.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter