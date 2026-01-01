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VSGO MultiKit-2 набор для чистки

VSGO MultiKit-2 набор для чистки

VSGO
Артикул: DAN-8788

Набор VSGO MultiKit-2 предназначен для чистки оптики и камеры.

Описание

VSGO MultiKit-2 набор для чистки

Комплектация

Чехол - 1шт.
Чистящая салфетка из микрофибры - 8 шт.
Груша для сдувания пыли  - 1 шт.
Влажная антибактериальные чистящие салфетки - 5 шт.
Жидкость для чистки оптики, 3мл - 1 шт. 
Профессиональная кисточка для очистки камеры - 1 шт.
Ватные палочки - 16 шт.

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