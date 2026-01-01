VSGO MultiKit-2 набор для чистки

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Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор VSGO MultiKit-2 предназначен для чистки оптики и камеры.
Чехол - 1шт.
Чистящая салфетка из микрофибры - 8 шт.
Груша для сдувания пыли - 1 шт.
Влажная антибактериальные чистящие салфетки - 5 шт.
Жидкость для чистки оптики, 3мл - 1 шт.
Профессиональная кисточка для очистки камеры - 1 шт.
Ватные палочки - 16 шт.
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