VSGO DDR-16 набор для чистки кроп-матриц

Описание

Жидкость VSGO Camera Sensor Cleaner специально разработана для очистки матриц фотокамер. Все активные чистящие компоненты добавлены в точно выверенных пропорциях. Представленный раствор имеет отличные очищающие качества.

Швабры специально предназначены для чистки матриц кропнутых зеркальных камер, а так же для других чувствительных и труднодоступных оптических поверхностей. Каждая щеточка упакована в индивидуальный, стерильный и герметичный пакет.

Все предметы из комплекта изготовлены из качественных и не токсичных материалов. Набор поставляется в компактной упаковке.