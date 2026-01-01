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VSGO DDR-16 набор для чистки кроп-матриц
VSGO DDR-16 набор для чистки кроп-матриц
VSGO DDR-16 набор для чистки кроп-матриц
VSGO DDR-16 набор для чистки кроп-матриц

VSGO DDR-16 набор для чистки кроп-матриц

VSGO
Артикул: DAN-3583

Набор VSGO DDR-16 для чистки кроп-матриц.

Набор включает в себя флакон (15 мл) с жидкостью для чистки матрицы и двенадцать чистящих швабр, шириной 16 мм, каждая в индивидуальной одноразовой упаковке. Целевое назначение для чистки APS-C матриц. 

Описание

Жидкость VSGO Camera Sensor Cleaner специально разработана для очистки матриц фотокамер. Все активные чистящие компоненты добавлены в точно выверенных пропорциях. Представленный раствор имеет отличные очищающие качества.

Швабры специально предназначены для чистки матриц кропнутых зеркальных камер, а так же для других чувствительных и труднодоступных оптических поверхностей. Каждая щеточка упакована в индивидуальный, стерильный и герметичный пакет.

Все предметы из комплекта изготовлены из качественных и не токсичных материалов. Набор поставляется в компактной упаковке.

Комплектация

  • Жидкость VSGO Camera Sensor Cleaner 15 мл. - 1 шт.
  • Швабры ширина 16 мм - 12 шт.

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