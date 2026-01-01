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VSGO DDL-1 профессиональный чистящий карандаш для оптики
VSGO DDL-1 профессиональный чистящий карандаш для оптики
VSGO DDL-1 профессиональный чистящий карандаш для оптики
VSGO DDL-1 профессиональный чистящий карандаш для оптики
VSGO DDL-1 профессиональный чистящий карандаш для оптики
VSGO DDL-1 профессиональный чистящий карандаш для оптики
VSGO DDL-1 профессиональный чистящий карандаш для оптики
VSGO DDL-1 профессиональный чистящий карандаш для оптики
VSGO DDL-1 профессиональный чистящий карандаш для оптики
VSGO DDL-1 профессиональный чистящий карандаш для оптики

VSGO DDL-1 профессиональный чистящий карандаш для оптики

VSGO
Артикул: DAN-3586

Профессиональный чистящий карандаш VSGO DDL-1 для оптики.

Карандаш позволяет удалять пыль, отпечатки пальцев, пятна и разводы. Подходит для работы с объективами, ЖК дисплеями компактных и зеркальных фотоаппаратов, видеокамер, а также для биноклей и подзорных труб.

Описание

Чистящий состав карандаша на основе углерода с одной стороны служит для легкого удаления жирных пятен, отпечатков пальцев и грязи, не повреждая поверхность линз. Мягкая кисть из высококачественного нейлона с другой стороны предназначена для удаления пыли в стыках.

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