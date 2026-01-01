VisibleDust Swab 1.6x одна щеточка для чистки матрицы

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Москва
Малая Семеновская 3с6
VisibleDust Swab 1.6x – шваброчка для чистки матриц цифровых фотокамер, зеркал, матовых экранов и других оптических поверхностей. Ширина, мм – 17. Для кроп-матриц 1,5-1,6.
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Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.