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VisibleDust Swab 1.6x одна щеточка для чистки матрицы

VisibleDust Swab 1.6x одна щеточка для чистки матрицы

VisibleDust
Артикул: NVF-7755

VisibleDust Swab 1.6x – шваброчка для чистки матриц цифровых фотокамер, зеркал, матовых экранов и других оптических поверхностей. Ширина, мм – 17. Для кроп-матриц 1,5-1,6.

Описание

VisibleDust Swab 1.6x одна щеточка для чистки матрицы

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