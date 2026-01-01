Photosol Sensor Swabs № 1 щеточки для чистки матрицы (1 шт.)

Арт. DAN-2827

Резиновая груша Fotokvant CLE-05GREEN для очистки фототехники c золотистым наконечником. Груша предназначена для очистки матриц и оптики. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника золотистый.