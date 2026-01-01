Photosol Sensor Swabs № 1 щеточки для чистки матрицы (1 шт.)

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Photosol Sensor Swabs № 1 - одна герметично упакованная сухая швабра для чистки матрицы.
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Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
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Fotokvant CAP-67-Sony - крышка для объектива диаметром 67 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Резиновая груша Fotokvant CLE-05GREEN для очистки фототехники c золотистым наконечником. Груша предназначена для очистки матриц и оптики. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника золотистый.