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Photosol Eclipse 15 мл жидкость для чистки оптики и матриц

Photosol Eclipse 15 мл жидкость для чистки оптики и матриц

Photosol
Артикул: NVF-7579

Photosol Eclipse 15 мл – жидкость для чистки оптики и матриц. Моментально высыхает, не оставляя следов. При использовании с салфетками Pec-Pads, позволяет чистить оптику даже частями. Объем, – 15. 

Описание

Способ применения: капнуть несколько капель на сложенную чистую салфетку и провести по очищаемой поверхности в одном направлении. При необходимости, повторить чистку, сложив салфетку чистой стороной наружу.

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