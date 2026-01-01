Photosol Eclipse 15 мл жидкость для чистки оптики и матриц

Способ применения: капнуть несколько капель на сложенную чистую салфетку и провести по очищаемой поверхности в одном направлении. При необходимости, повторить чистку, сложив салфетку чистой стороной наружу.
-11 %
Арт. NVF-9653Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
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более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 4 ч
Fotokvant CLE-02BLUE - резиновая груша для чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Длина - 14 см.