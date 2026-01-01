Photosol Eclipse 15 мл жидкость для чистки оптики и матриц

Арт. NVF-9653

до конца распродажи 6 дн, 4 ч

Fotokvant CLE-02BLUE - резиновая груша для чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Длина - 14 см.