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Photosol Digital Survival Kit №3 Basic комплект для чистки оптики и матриц

Photosol Digital Survival Kit №3 Basic комплект для чистки оптики и матриц

Photosol
Артикул: NVF-7578

Photosol Digital Survival Kit №3 Basic – набор чистящих средств 4 в 1 для чистки объективов и линз цифровой техники, мониторов, ЖК-экранов фото- и видеокамер. Включает в себя щеточки Sensor Swab №1 – 4 шт., жидкость для чистки оптики и матриц Eclipse 15 ml – 1 шт., салфетки PEC*PADs – 10 шт., E-Wipe – 1 шт. Набор упакован в нейлоновый чехол. Целевое назначение чистка полноформатных матриц.

Описание

Photosol Digital Survival Kit №3 Basic комплект для чистки оптики и матриц

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