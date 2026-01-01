Photosol Digital Survival Kit №3 Basic комплект для чистки оптики и матриц

Fotokvant CAP-49-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 49 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Photosol Digital Survival Kit №3 Basic – набор чистящих средств 4 в 1 для чистки объективов и линз цифровой техники, мониторов, ЖК-экранов фото- и видеокамер. Включает в себя щеточки Sensor Swab №1 – 4 шт., жидкость для чистки оптики и матриц Eclipse 15 ml – 1 шт., салфетки PEC*PADs – 10 шт., E-Wipe – 1 шт. Набор упакован в нейлоновый чехол. Целевое назначение чистка полноформатных матриц.
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Fotokvant CAP-49-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 49 мм.
Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.
Lastolite LS2617 Strobo кit – комплект аксессуаров для Ezybox. Используется для получения различных световых эффектов.
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL – удобный аксессуар, с помощью которого можно решить проблему "нехватки рук" при фотографировании в студии и на выезде. Длина 55см.
Зажим и клипса предназначены для лучшей фиксации необходимых аксессуаров к поверхности. Вес - 0,6 кг.
Falcon Eyes PBK-50AB-3LED - комплект куб и с тремя светодиодными осветителями для макросъемки.
В комплект включено также четыре фона, фотобокс размером 50х50х50 см и мини-штатив для камеры. Поставляется упакованным в удобный кейс. Вес - 4,0 кг.