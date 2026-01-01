Lenspen Screen Klean (MLTP-1) система очистки дисплеев

Инструкция по эксплуатации
- Выключите устройство, экран которого вы хотите очистить и подождите, пока он остынет до комнатной температуры.
- Выдвиньте щеточку и переверните блок щеточкой наружу. Удалите пыль с поверхности экрана.
- Снимите защитный колпачок с чистящей панели. С помощью мягких круговых движений очистите отпечатки пальцев и загрязнения с поверхности монитора. Для более эффективной очистки аккуратно надавливая указательным пальцем на чистящую панель, удалите оставшиеся загрязнения.
- Если некоторые загрязнения все еще остались, то процесс очистки следует повторить.
- Наденьте защитную крышку на чистящую панель.
- Примечание. Перед первым использованием Screen-Klean удалите с помощью прилагаемой влажной салфетки все старые засохшие загрязнения. Утилизируйте салфетку после использования.
Важно!
Не используйте на влажных поверхностях и не трогайте чистящую поверхность руками. Производите очистку только тогда, когда экран находится в сухом, выключенном и остывшем состоянии. В основу чистящего состава Lenspen входит углерод. Он оставляет черный след на всех не идеально ровных поверхностях. Поэтому используйте Screen-Klean только на экранах с глянцевой или зеркальной поверхностью. На других типах экранов он может оставлять черные пятна.