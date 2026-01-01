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Lenspen Screen Klean (MLTP-1) система очистки дисплеев

Lenspen Screen Klean (MLTP-1) система очистки дисплеев

Lenspen
Артикул: NVF-7488

Lenspen Screen Klean (MLTP-1) – компактная версия Lenspen LapTopPro. Идеально подходит для очистки дисплеев навигаторов, цифровых фоторамок, компактных ноутбуков, игровых приставок и КПК. Lenspen Screen Klean – экологически чистый продукт, имеет запатентованный сухой углеродный состав, безопасно для всех типов дисплеев.

Описание

Инструкция по эксплуатации

  • Выключите устройство, экран которого вы хотите очистить и подождите, пока он остынет до комнатной температуры.
  • Выдвиньте щеточку и переверните блок щеточкой наружу. Удалите пыль с поверхности экрана.
  • Снимите защитный колпачок с чистящей панели. С помощью мягких круговых движений очистите отпечатки пальцев и загрязнения с поверхности монитора.  Для более эффективной очистки аккуратно надавливая указательным пальцем на чистящую панель, удалите оставшиеся загрязнения.
  • Если некоторые загрязнения все еще остались, то процесс очистки следует повторить.
  • Наденьте защитную крышку на чистящую панель. 
  • Примечание. Перед первым использованием Screen-Klean удалите с помощью прилагаемой влажной салфетки все старые засохшие загрязнения. Утилизируйте салфетку после использования.

Важно!

Не используйте на влажных поверхностях и не трогайте чистящую поверхность руками. Производите очистку только тогда, когда экран находится в сухом, выключенном и остывшем состоянии. В основу чистящего состава Lenspen входит углерод. Он оставляет черный след на всех не идеально ровных поверхностях. Поэтому используйте Screen-Klean только на экранах с глянцевой или зеркальной поверхностью. На других типах экранов он может оставлять черные пятна.

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