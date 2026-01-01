Lenspen Screen Klean (MLTP-1) система очистки дисплеев

Описание

Инструкция по эксплуатации

Выключите устройство, экран которого вы хотите очистить и подождите, пока он остынет до комнатной температуры.

Выдвиньте щеточку и переверните блок щеточкой наружу. Удалите пыль с поверхности экрана.

Снимите защитный колпачок с чистящей панели. С помощью мягких круговых движений очистите отпечатки пальцев и загрязнения с поверхности монитора. Для более эффективной очистки аккуратно надавливая указательным пальцем на чистящую панель, удалите оставшиеся загрязнения.

Если некоторые загрязнения все еще остались, то процесс очистки следует повторить.

Наденьте защитную крышку на чистящую панель.

Примечание. Перед первым использованием Screen-Klean удалите с помощью прилагаемой влажной салфетки все старые засохшие загрязнения. Утилизируйте салфетку после использования.

Важно!

Не используйте на влажных поверхностях и не трогайте чистящую поверхность руками. Производите очистку только тогда, когда экран находится в сухом, выключенном и остывшем состоянии. В основу чистящего состава Lenspen входит углерод. Он оставляет черный след на всех не идеально ровных поверхностях. Поэтому используйте Screen-Klean только на экранах с глянцевой или зеркальной поверхностью. На других типах экранов он может оставлять черные пятна.