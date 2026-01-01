FST TravelKit-03 (DKL-15B) набор для чистки оптики синий

Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект для ухода за оптикой. В нем мягкий пластиковый чехол с прорезиненной молнией, который предохраняет от попадания внутрь пыли и влаги. Имеется все самое необходимое для бережной чистки оптики. Идеально подходит для поездок и путешествий.
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Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.
Fotokvant CAP-SE-Kit - комплект из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Sony E-mount.
Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика темно-серого цвета и совместимы со всеми моделями фотокамер Sony E-mount.
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Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
Fotokvant FL-13 KIT - комплект постоянного света.
Комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 180 Вт каждый. Общая мощность 540 Вт. Комплект включает в себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом. Вес комплекта - 8,2 кг.
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Cullmann ALPHA 3200 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 2,3 кг. Высота штатива варьируется от 54 до 145 см. В сложенном виде, см – 55. Вес, кг – 1,15.
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