images
FST TravelKit-03 (DKL-15B) набор для чистки оптики синий

FST TravelKit-03 (DKL-15B) набор для чистки оптики синий

FST
Артикул: MTG-0153

Комплект для ухода за оптикой. В нем мягкий пластиковый чехол с прорезиненной молнией, который предохраняет от попадания внутрь пыли и влаги. Имеется все самое необходимое для бережной чистки оптики. Идеально подходит для поездок и путешествий.

Описание

FST TravelKit-03 (DKL-15B) набор для чистки оптики синий

Комплектация

  • Мини-"груша" для сдувания пыли, шт. - 1
  • Профессиональный чистящий карандаш для оптики, шт. - 1
  • Белая чистящая салфетка из микрофибры (15х15 см), шт. - 5
  • Замшевая ткань (11,5х15 см), шт. - 1
  • Жидкость для чистки оптики (30 мл), шт. - 1
  • Влажная чистящая салфетка, шт. - 10
  • Мягкий пластиковый чехол, шт. - 1

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant CAP-77-Canon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Canon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Canon крышка для объектива 77 мм
Арт. NVF-8861
Fotokvant CAP-77-Canon крышка для объектива 77 мм
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.

230 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-SE-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Sony E-mount
Арт. NVF-9287
Fotokvant CAP-SE-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Sony E-mount
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant CAP-SE-Kit - комплект из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Sony E-mount.

Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика темно-серого цвета и совместимы со всеми моделями фотокамер Sony E-mount.


460 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Арт. NVF-6360
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.

Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.

450 ₽
В корзину
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Арт. DAN-1449
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FL-13 KIT - комплект постоянного света.

Комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 180 Вт каждый. Общая мощность 540 Вт. Комплект включает в себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом. Вес комплекта - 8,2 кг.


23 160 ₽
В корзину
Avenger E250 Double 5/8&#039;&#039; Baby Pin штифт-адаптер
Арт. DAN-1891
Avenger E250 Double 5/8'' Baby Pin штифт-адаптер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Втулочный адаптер Avenger E250.

1 790 ₽
В корзину
Cullmann ALPHA 3200 штатив 145 см с видеоголовой нагрузкой до 2,3 кг
Подарок
при заказе
Арт. NVF-6222
Cullmann ALPHA 3200 штатив 145 см с видеоголовой нагрузкой до 2,3 кг
Наличие
в наличии 1-3 шт

Cullmann ALPHA 3200 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 2,3 кг. Высота штатива варьируется от 54 до 145 см. В сложенном виде, см – 55. Вес, кг – 1,15.

3 740 ₽
В корзину
Avenger D800KIT комплект фиксаторов и перекладины черного цвета
Avenger D800KIT комплект фиксаторов и перекладины черного цвета
Avenger D800KIT комплект фиксаторов и перекладины черного цвета
Арт. DAN-1890
Avenger D800KIT комплект фиксаторов и перекладины черного цвета
Наличие
в наличии 1-3 шт

Комплект Avenger D800KIT для установки флагов, рам и отражателей. Состав комплекта: зажим D200, зажим с удлинительной штангой D520B, суперклампа, установочного адаптера и чехла.

31 490 ₽
В корзину

Видео

Перчатки для чистой работы Fotokvant
Перчатки для чистой работы Fotokvant
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
Вивьен Майер
Вивьен Майер
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.