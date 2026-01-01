images
FST SS-2 швабра для чистки полноформатных матриц

FST SS-2 швабра для чистки полноформатных матриц

FST
Артикул: DAN-2730

Швабра для чистки полноформатных матриц FST SS-2.

Комплект шваброчек из высококачественной микрофибры для чистки матриц цифровых фотокамер, зеркал, матовых экранов и других труднодоступных оптических поверхностей. Ширина - 24 мм, целевое назначение для чистки полноформатных матриц.

.

Описание

FST SS-2 швабра для чистки полноформатных матриц

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant Color Kit (8340) набор №3 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (8340) набор №3 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-8340
Fotokvant Color Kit (8340) набор №3 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (8340) – комплект конверсионных фильтров для контроля над цветовой температурой различных по типу источников света, создании на базе совмещения цветовых температур множества эффектов, а также для имитации различных условий освещения. В комплекте основные цветные, конверсионные, диффузные и нейтрально-серые фильтры для решения большинства задач, возникающих при съемке в студии, в интерьере, на пленэре. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. Количество, шт. – 24. Цветов в наборе – 12.




12 790 ₽
В корзину
Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Арт. NVF-9016
Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Временно нет в наличии

Fotokvant Муравей 400 – поворотный стол для съемки видео, 3D-сканирования и презентаций.

Столешница с накладкой из белого пластика диаметром 40 см. Грузоподъемность стола - 50 кг. Имеет регулируемое вращение, реверс. 

35 980 ₽
В корзину
FST W-22 SET колеса для стойки в наборе
Арт. OLE-0820
FST W-22 SET колеса для стойки в наборе
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST W-22 SET – колесики для стоек. Предназначены для легкого и удобного перемещения по студии стоек или журавлей с тяжелым или объемным оборудованием. Подходят для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка, кг – 30. В комплекте 3 шт.

2 350 ₽
В корзину

Видео

Перчатки для чистой работы Fotokvant
Перчатки для чистой работы Fotokvant
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.