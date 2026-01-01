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Seculine ZigView SC-V100 цифровой видоискатель

Seculine ZigView SC-V100 цифровой видоискатель

Seculine
Артикул: DAN-1430

ZigView SC-V100 - цифровой видоискатель.

Видоискатель с функциями авто-управления затвором и вспышкой, что особенно актуально для фотоохоты и научных наблюдений в дикой природе. 

Описание

ZigView SC-V100 может програмироватся на любые интервалы между снимками в диапазоне от 0,5 секунды до 99 дней. Продолжительность всей фотосессии может занимать максимум 999 дней. Также в видоскателе есть возможность настройки срабатывания затвора на движения.

Специальные датчики измеряют яркость в 9 зонах кадра и посылают импульс на затвор. ZigView SC-V100 можно применять как с цифровыми, так и с некоторыми пленочными зеркальными фотоаппаратами, которые имеют гнездо подключения внешних систем управления спуском. 

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