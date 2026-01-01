Seculine ZigView SC-V100 цифровой видоискатель

Описание

ZigView SC-V100 может програмироватся на любые интервалы между снимками в диапазоне от 0,5 секунды до 99 дней. Продолжительность всей фотосессии может занимать максимум 999 дней. Также в видоскателе есть возможность настройки срабатывания затвора на движения.

Специальные датчики измеряют яркость в 9 зонах кадра и посылают импульс на затвор. ZigView SC-V100 можно применять как с цифровыми, так и с некоторыми пленочными зеркальными фотоаппаратами, которые имеют гнездо подключения внешних систем управления спуском.