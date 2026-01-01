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PanoMama пульт Bluetooth для планшетов
PanoMama пульт Bluetooth для планшетов
PanoMama пульт Bluetooth для планшетов

PanoMama пульт Bluetooth для планшетов

PanoMama
Артикул: NVF-9271

PanoMama пульт Bluetooth - пульт ДУ для регулировки скорости прокрутки текста на планшетах и телефонах.

Предназначен для работы с устройствами работающими под управлением iOS или Android. Имеет компактную конструкцию что позволяет не выпускать его из рук во время съемки. Пульт не требует батареек, заряжается от micro USB кабеля. Емкости аккумулятора хватает на 12 часов непрерывной работы.

Описание

PanoMama пульт Bluetooth для планшетов

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