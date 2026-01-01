PanoMama пульт Bluetooth для планшетов

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Москва
Малая Семеновская 3с6
PanoMama пульт Bluetooth - пульт ДУ для регулировки скорости прокрутки текста на планшетах и телефонах.
Предназначен для работы с устройствами работающими под управлением iOS или Android. Имеет компактную конструкцию что позволяет не выпускать его из рук во время съемки. Пульт не требует батареек, заряжается от micro USB кабеля. Емкости аккумулятора хватает на 12 часов непрерывной работы.
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