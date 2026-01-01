Артикул: NVF-1621

Carry Speed Swivi VF-3 – видоискатель с многослойным покрытием, предназначенный для увеличения изображения на дисплее фотокамеры для достижения более точного фокуса, цветопередачи и экспозиции. Является незаменимым и очень удобным для работы аксессуаром в условиях яркого наружного освещения.