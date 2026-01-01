images
Carry Speed Swivi VF-3 видоискатель

Carry Speed Swivi VF-3 видоискатель

Carry Speed
Артикул: NVF-1621

Carry Speed Swivi VF-3 – видоискатель с многослойным покрытием, предназначенный для увеличения изображения на дисплее фотокамеры для достижения более точного фокуса, цветопередачи и экспозиции. Является незаменимым и очень удобным для работы аксессуаром в условиях яркого наружного освещения.

Описание

Оптика съемного видоискателя изготовлена с многослойным покрытием, что обеспечивает низкое отражение света и прекрасное визирование. Устанавливается и снимается видоискатель с помощью быстросъемной площадкой, которая прикручивается снизу к камере в штативное гнездо. 

Видоискатель совместим со следующими камерами: Nikon D7000,Canon EOS 650D, Canon 60D, Canon 5D Mark II, Mark III, Nikon D800, и др.

Характеристики:

  • увеличение – 3Х
  • размеры рамки (ДхВ), мм – 75х57
  • внутренний размер рамки (видимая область), мм – 65х50

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Джанни Гардин
Джанни Гардин
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.