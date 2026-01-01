Carry Speed Swivi VF-3 видоискатель

Оптика съемного видоискателя изготовлена с многослойным покрытием, что обеспечивает низкое отражение света и прекрасное визирование. Устанавливается и снимается видоискатель с помощью быстросъемной площадкой, которая прикручивается снизу к камере в штативное гнездо.
Видоискатель совместим со следующими камерами: Nikon D7000,Canon EOS 650D, Canon 60D, Canon 5D Mark II, Mark III, Nikon D800, и др.
Характеристики:
- увеличение – 3Х
- размеры рамки (ДхВ), мм – 75х57
- внутренний размер рамки (видимая область), мм – 65х50