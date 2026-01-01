BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала

Описание

Преобразование сигнала происходит в реальном времени. Дополнительную скорость кодирования IP-потока обеспечивает аппаратная технология FPGA.

В устройстве имеются постоянно активные выходы SDI и HDMI, преобразующие сигналы SDI в HDMI и наоборот. Это позволяет использовать проходной сигнал для подключения накамерного монитора. Прибор оборудован светодиодным экраном для индикации Tally, названия источника и IP-адреса. Для подключения служебной связи используется разъем mini-jack.

Для управления функциями BirdDog существует веб-интерфейс, позволяющий использовать планшеты и ПК. Обновления прошивки предоставляются компанией производителем. Используя "мастер установки" все устройства BirdDog Studio гарантированно обновляются до последней версии ПО.

Корпус прибора изготовлен из авиационного алюминия и имеет износоустойчивое покрытие. Разъемы защищены от повреждения специальным выступом на корпусе.

Конвертер может работать от блока питания или от аккумуляторной батареи через D-Tap. Также он может использоваться питание по кабелю Ethernet, используя технологию PoE. Эта технология позволяет камере работать от одного кабеля с передачей видео-аудио сигнала и питания. Блок питания входит в комплект поставки.

Технические характеристики: