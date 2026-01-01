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BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала
BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала
BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала
BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала
BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала
BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала
BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала
BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала
BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала
BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала

BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала

BirdDog
Артикул: DAN-2817

Конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала BirdDog BDSTUM01.

Оригинальный видеокодер, преобразующий сигналы HDMI или SDI в сигнал IP-протокол NDI. Подключение к камере конвертера BirdDog Studio позволит получить в реальном времени в любой точке сети высококачественный сигнал без использования профессиональных кабелей, видеоматриц и других дорогостоящих технологий.

Описание

Преобразование сигнала происходит в реальном времени. Дополнительную скорость кодирования IP-потока обеспечивает аппаратная технология FPGA.

В устройстве имеются постоянно активные выходы SDI и HDMI, преобразующие сигналы SDI в HDMI и наоборот. Это позволяет использовать проходной сигнал для подключения накамерного монитора. Прибор оборудован светодиодным экраном для индикации Tally, названия источника и IP-адреса. Для подключения служебной связи используется разъем mini-jack.

Для управления функциями BirdDog существует веб-интерфейс, позволяющий использовать планшеты и ПК. Обновления прошивки предоставляются компанией производителем. Используя "мастер установки" все устройства BirdDog Studio гарантированно обновляются до последней версии ПО.

Корпус прибора изготовлен из авиационного алюминия и имеет износоустойчивое покрытие. Разъемы защищены от повреждения специальным выступом на корпусе.

Конвертер может работать от блока питания или от аккумуляторной батареи через D-Tap. Также он может использоваться питание по кабелю Ethernet, используя технологию PoE. Эта технология позволяет камере работать от одного кабеля с передачей видео-аудио сигнала и питания. Блок питания входит в комплект поставки.

Технические характеристики:        

  • видеоформаты  
    • (HD) 1080p 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94
    • (HD) 1080i 25, 29.97
    • (HD) 720p 50, 59.94
    • (SD) 525i, 625i
  • видеовходы      
    • 1 x 3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424   (Level A / Level B)
    • 1 x HDMI разъем Type A HDMI v1.4a, RGB или YCbCr
  • видеовыходы    
    • 1 x 3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424 (Level A)
    • 1 x HDMI разъем Type A
    • HDMI v1.4a, RGB или YCbCr
  • цифровое аудио 
    • 2-Channel, 24-bit SDI вложенное аудио, 48 kHz, синхронное
    • 2-Channel, 24-bit HDMI вложенное аудио,48 kHz, синхронное
  • аналоговое аудио - 3,5 мм Jack-разъем для гарнитуры с микрофоном
  • кодеки - NDI в полном качестве (i-frame), с минимальной задержкой, в реальном времени
  • светодиодный экран - встроенный 35×5 двухцветный LED экран для отображения информации и Tally
  • сетевой интерфейс - 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) вместе с PoE встроенная вэб-панель управления для перепрошивки и других настроек
  • внешний Tally - 3,5 mm Jack, 2 пина, +5v Tally
  • питание - 100-240V, 50/60 Hz Universal Input, +5-18V DC7W Max Power over Ethernet (PoE) 802.3af/at
  • размер - 150x105x21 мм
  • вес - 0,3 кг

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