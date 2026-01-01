BirdDog BDSTUM01 конвертер для приема и преобразования ТВ-сигнала

Преобразование сигнала происходит в реальном времени. Дополнительную скорость кодирования IP-потока обеспечивает аппаратная технология FPGA.
В устройстве имеются постоянно активные выходы SDI и HDMI, преобразующие сигналы SDI в HDMI и наоборот. Это позволяет использовать проходной сигнал для подключения накамерного монитора. Прибор оборудован светодиодным экраном для индикации Tally, названия источника и IP-адреса. Для подключения служебной связи используется разъем mini-jack.
Для управления функциями BirdDog существует веб-интерфейс, позволяющий использовать планшеты и ПК. Обновления прошивки предоставляются компанией производителем. Используя "мастер установки" все устройства BirdDog Studio гарантированно обновляются до последней версии ПО.
Корпус прибора изготовлен из авиационного алюминия и имеет износоустойчивое покрытие. Разъемы защищены от повреждения специальным выступом на корпусе.
Конвертер может работать от блока питания или от аккумуляторной батареи через D-Tap. Также он может использоваться питание по кабелю Ethernet, используя технологию PoE. Эта технология позволяет камере работать от одного кабеля с передачей видео-аудио сигнала и питания. Блок питания входит в комплект поставки.
Технические характеристики:
- видеоформаты
- (HD) 1080p 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94
- (HD) 1080i 25, 29.97
- (HD) 720p 50, 59.94
- (SD) 525i, 625i
- видеовходы
- 1 x 3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424 (Level A / Level B)
- 1 x HDMI разъем Type A HDMI v1.4a, RGB или YCbCr
- видеовыходы
- 1 x 3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424 (Level A)
- 1 x HDMI разъем Type A
- HDMI v1.4a, RGB или YCbCr
- цифровое аудио
- 2-Channel, 24-bit SDI вложенное аудио, 48 kHz, синхронное
- 2-Channel, 24-bit HDMI вложенное аудио,48 kHz, синхронное
- аналоговое аудио - 3,5 мм Jack-разъем для гарнитуры с микрофоном
- кодеки - NDI в полном качестве (i-frame), с минимальной задержкой, в реальном времени
- светодиодный экран - встроенный 35×5 двухцветный LED экран для отображения информации и Tally
- сетевой интерфейс - 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) вместе с PoE встроенная вэб-панель управления для перепрошивки и других настроек
- внешний Tally - 3,5 mm Jack, 2 пина, +5v Tally
- питание - 100-240V, 50/60 Hz Universal Input, +5-18V DC7W Max Power over Ethernet (PoE) 802.3af/at
- размер - 150x105x21 мм
- вес - 0,3 кг