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AVMATRIX RMM7029S видеомонитор в стойку

AVMATRIX RMM7029S видеомонитор в стойку

AVMATRIX
Артикул: OLE-3724

Встраиваемый монитор 7''х2, экраны с разрешением 1920 x 1200px, соотношение сторон 16:10, 400кд/м2, контрастность 2000:1, угол обзора 160°/160° Каждый экран позволяет отображать сигнал с разрешением до 4K 2160p. Управление может осуществляться с помощью ПК с подключением через порт локальной сети и специального программного обеспечения

Описание

Характеристики:

  • Видеовходы/Видеовыходы 2 x BNC (3G-SDI) Input; 2 x BNC (3G-SDI) Loop Output; 2 x HDMI 2.0 Input; 2 x HDMI 2.0 Loop Output
  • Диагональ монитора 7" х 2
  • Контрастность 2000:1
  • Яркость 400 кд/м2
  • Разрешение экрана 1920 x 1200 (2 экрана)
  • Соотношение сторон 16:10
  • Угол обзора 160°(H)/160°(V)
  • Поддерживаемые форматы SDI: 1080p: 60/50/30/25/24; 1080PsF: 30/25/24; 1080i: 60/50; 720p: 60/50. HDMI: DCI 4K: 60/50/30/25/24; 1080p: 60/50/30/25/24; 1080i: 60/50; 720p: 60/50
  • Log-форматы ARRI Log C, Canon Log, JVC J-Log, Panasonic V-Log, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3
  • Соответствие видео стандарту SMPTE ST-2084
  • Аудиовходы 2 x 1/8" / Jack 3.5мм
  • Интерфейсы 1 x RJ45 (LAN); 1 x DE-15/DB-15 (Tally); 1 x USB-A
  • Мощность потребления 16 Вт
  • Напряжение питания DC 12-24В
  • Ток потребления 1.5 А (при 15 В)
  • Размер монитора 480x131.6x29.3 мм
  • Вес монитора 2,2 кг

Комплектация

  • Видеомонитор в стойку
  • Адаптер питания DC 12В
  • Разъем TALLY

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