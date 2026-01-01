AVMATRIX RMM7029S видеомонитор в стойку

Характеристики:
- Видеовходы/Видеовыходы 2 x BNC (3G-SDI) Input; 2 x BNC (3G-SDI) Loop Output; 2 x HDMI 2.0 Input; 2 x HDMI 2.0 Loop Output
- Диагональ монитора 7" х 2
- Контрастность 2000:1
- Яркость 400 кд/м2
- Разрешение экрана 1920 x 1200 (2 экрана)
- Соотношение сторон 16:10
- Угол обзора 160°(H)/160°(V)
- Поддерживаемые форматы SDI: 1080p: 60/50/30/25/24; 1080PsF: 30/25/24; 1080i: 60/50; 720p: 60/50. HDMI: DCI 4K: 60/50/30/25/24; 1080p: 60/50/30/25/24; 1080i: 60/50; 720p: 60/50
- Log-форматы ARRI Log C, Canon Log, JVC J-Log, Panasonic V-Log, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3
- Соответствие видео стандарту SMPTE ST-2084
- Аудиовходы 2 x 1/8" / Jack 3.5мм
- Интерфейсы 1 x RJ45 (LAN); 1 x DE-15/DB-15 (Tally); 1 x USB-A
- Мощность потребления 16 Вт
- Напряжение питания DC 12-24В
- Ток потребления 1.5 А (при 15 В)
- Размер монитора 480x131.6x29.3 мм
- Вес монитора 2,2 кг