AVMATRIX RMM7029S видеомонитор в стойку

Артикул: OLE-3724

Встраиваемый монитор 7''х2, экраны с разрешением 1920 x 1200px, соотношение сторон 16:10, 400кд/м2, контрастность 2000:1, угол обзора 160°/160° Каждый экран позволяет отображать сигнал с разрешением до 4K 2160p. Управление может осуществляться с помощью ПК с подключением через порт локальной сети и специального программного обеспечения