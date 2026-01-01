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AVMATRIX RMM0208S видеомонитор в стойку

AVMATRIX RMM0208S видеомонитор в стойку

AVMATRIX
Артикул: OLE-3723

Встраиваемый монитор 2''х8, экраны с разрешением 640 x 240px, соотношение сторон 4:3, 250кд/м2, контрастность 300:1, угол обзора 80°/70° Позволяет одновременно отслеживать 8 независимых SDI-каналов на одном мониторе 1RU с шириной 19 дюймов. Особенностью системы является функция повторной синхронизации и корректировки входного сигнала SDI, что позволяет передавать сигнал от источника к монитору по кабелю большой длины. 

Описание

Система оснащена индикаторами уровня звука, которые предоставляют числовые показатели и запас громкости. Они активируются с помощью DIP-переключателей на задней панели устройства. RM-0208S способен генерировать точные индикаторы уровня звука во время мониторинга, что помогает предотвратить ошибки, и поддерживает 2 дорожки в режиме SDI.

RM-0208S поддерживает форматы линейного временного кода и вертикального интервального временного кода. Отображаемый на мониторе тайм-код будет синхронизирован с тайм-кодом видеокамеры Full HD, что облегчает идентификацию конкретных кадров в кино- и видеопродукции во время съемки и редактирования в реальном времени.

Функция отражения символов UMD позволяет демонстрировать 32 текстовых символа небольшого размера на любом из экранов монитора, что облегчает маркировку и идентификацию видеопотоков.

Характеристики:

  • Видеовходы 3G-SDI x 8, RS422 x 1
  • Видеовыходы 3G-SDI x 8
  • Диагональ монитора 2" х 8
  • Контрастность 300:1
  • Яркость 250 кд/м2
  • Разрешение экрана 640 x 240 (8 экранов)
  • Соотношение сторон 4:3
  • Угол обзора 80°(H)/70°(V)
  • Поддерживаемые форматы SDI 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60
  • Мощность потребления 23 Вт
  • Поддержка  LUT: 3D-LUT (.cube)
  • Напряжение питания DC 12-24В
  • Ток потребления 1.5 А (при 15 В)
  • Размер монитора 482.5x105x44 мм
  • Вес монитора 1,555 кг

Комплектация

  • Видеомонитор в стойку
  • Адаптер питания DC 12В
  • CD-диск с ПО

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