AVMATRIX RMM0208S видеомонитор в стойку

Описание

Система оснащена индикаторами уровня звука, которые предоставляют числовые показатели и запас громкости. Они активируются с помощью DIP-переключателей на задней панели устройства. RM-0208S способен генерировать точные индикаторы уровня звука во время мониторинга, что помогает предотвратить ошибки, и поддерживает 2 дорожки в режиме SDI.

RM-0208S поддерживает форматы линейного временного кода и вертикального интервального временного кода. Отображаемый на мониторе тайм-код будет синхронизирован с тайм-кодом видеокамеры Full HD, что облегчает идентификацию конкретных кадров в кино- и видеопродукции во время съемки и редактирования в реальном времени.

Функция отражения символов UMD позволяет демонстрировать 32 текстовых символа небольшого размера на любом из экранов монитора, что облегчает маркировку и идентификацию видеопотоков.

Характеристики: