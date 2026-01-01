AVMATRIX RMM0208S видеомонитор в стойку

Система оснащена индикаторами уровня звука, которые предоставляют числовые показатели и запас громкости. Они активируются с помощью DIP-переключателей на задней панели устройства. RM-0208S способен генерировать точные индикаторы уровня звука во время мониторинга, что помогает предотвратить ошибки, и поддерживает 2 дорожки в режиме SDI.
RM-0208S поддерживает форматы линейного временного кода и вертикального интервального временного кода. Отображаемый на мониторе тайм-код будет синхронизирован с тайм-кодом видеокамеры Full HD, что облегчает идентификацию конкретных кадров в кино- и видеопродукции во время съемки и редактирования в реальном времени.
Функция отражения символов UMD позволяет демонстрировать 32 текстовых символа небольшого размера на любом из экранов монитора, что облегчает маркировку и идентификацию видеопотоков.
Характеристики:
- Видеовходы 3G-SDI x 8, RS422 x 1
- Видеовыходы 3G-SDI x 8
- Диагональ монитора 2" х 8
- Контрастность 300:1
- Яркость 250 кд/м2
- Разрешение экрана 640 x 240 (8 экранов)
- Соотношение сторон 4:3
- Угол обзора 80°(H)/70°(V)
- Поддерживаемые форматы SDI 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60
- Мощность потребления 23 Вт
- Поддержка LUT: 3D-LUT (.cube)
- Напряжение питания DC 12-24В
- Ток потребления 1.5 А (при 15 В)
- Размер монитора 482.5x105x44 мм
- Вес монитора 1,555 кг