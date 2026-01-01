Flama FL-LED5003 светодиодный видеосвет

Описание

Прибор имеет компактный размер, что является большим плюсом при использовании его на выезде. Питание осуществляется от собственного аккумулятора, что предотвращает дополнительную нагрузку на батареи камеры. Прибор совместим со всеми фото- и видеокамерами, кроме Sony.

Характеристики