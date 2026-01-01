Flama FL-LED5003 светодиодный видеосвет

Прибор имеет компактный размер, что является большим плюсом при использовании его на выезде. Питание осуществляется от собственного аккумулятора, что предотвращает дополнительную нагрузку на батареи камеры. Прибор совместим со всеми фото- и видеокамерами, кроме Sony.
Характеристики
- угол освещения, град. – 65
- освещенность, lm – 160
- индекс цветопередачи (RI) – > 83
- цветовая температура, К – 6500
- рабочее напряжение, В – 3,7 (постоянный ток)
- вес, г – 55 (включая батарею)
- размер, мм – 46х35х75
- питание – аккумулятор 1200 mah