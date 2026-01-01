Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера

Характеристики:
Рабочая частота - 2,4ГГц+5ГГц двухдиапазонный
Мощность сигнала - не более 100мВт
Входной разъем - HDMIх1 SDIx1
Выходной разъем - нет
Формат видео HDMI:
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080i 50/59.94/60
720p 50/59.94/60
480p 59.94/60
SDI(Level A):
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080PsF 23.98/24/25/29.97/30
1080i 50/59.94/60
720p 50/59.94/60
480p 59.94/60
Передача аудио - 44,1/48кГц 16/24бит PCM
Антенна съемная внешняя - 4 RP-SMA Male
Задержка сигнала - ≤0.06с (без учета задержки камеры)
Экран - 1,3” OLED
Дальность передачи сигнала - до 350м (на открытом пространстве)
Онлайн трансляция - да
Поддержка - LUT .cube
Количество подключаемых устройств - до 4
Совместимость с мобильными устройствами - iOS и Android
Питание аккумулятор - NP-F970/F750/F550
DC - 7.4В-16.8В
Потребляемая мощность - 4.5Вт 5.5Вт