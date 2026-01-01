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Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера
Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера

Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера

Accsoon
Артикул: DAN-8869

Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера - дополнительный приемник для комплекта Accsoon CineEye 2S Pro, позволяет подключить еще один монитор для удобной работы.

Описание

Характеристики:

Рабочая частота - 2,4ГГц+5ГГц двухдиапазонный
Мощность сигнала - не более 100мВт
Входной разъем - HDMIх1 SDIx1
Выходной разъем - нет

Формат видео HDMI:
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080i 50/59.94/60
720p 50/59.94/60
480p 59.94/60

SDI(Level A):
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1080PsF 23.98/24/25/29.97/30
1080i 50/59.94/60
720p 50/59.94/60
480p 59.94/60

Передача аудио - 44,1/48кГц 16/24бит PCM
Антенна съемная внешняя - 4 RP-SMA Male
Задержка сигнала - ≤0.06с (без учета задержки камеры)
Экран - 1,3” OLED
Дальность передачи сигнала - до 350м (на открытом пространстве)
Онлайн трансляция - да
Поддержка - LUT .cube
Количество подключаемых устройств - до 4
Совместимость с мобильными устройствами - iOS и Android
Питание аккумулятор - NP-F970/F750/F550
DC - 7.4В-16.8В
Потребляемая мощность - 4.5Вт 5.5Вт

Комплектация

  • Приемник Accsoon CineEye 2S Pro 
  • Антенна съемная – 4 шт
  • Адаптер на башмак 
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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