Accsoon CineEye 2S Pro Receiver приемник для видеосендера

Арт. DAN-8727

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Светолиодный водонепроницаемый осветитель Godox WL8P имеет металический корпус, маленький и удобный размер, подойдет не только для подводной съемки, но так же удобен для съемок на ходу в самых тяжелых погодных условиях, обладает отличной производительностью, имеет большую мощность и высокую цветопередачу, поддерживает функцию регулировки цветовой температуры.