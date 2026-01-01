Proaim Kit-20(C) KIT20C комплект для стабилизации видео

Описание

Комплект для стабилизации видео Proaim Kit-20(C) KIT20C снабжен верхней рукояткой с мягкой ручкой для тех, кто снимает, держа камеру в руках. Тросики на скобках каркаса позволяют крепить дополнительное оборудование к каркасу (световые приборы, LCD-монитор и т.д.). Для аудиооборудования приборы с диаметром стержней 2 см присоединяются с помощью адаптера крепления башмака.

Алюминиевые стержни с наружной/внутренней резьбой позволяют увеличить длину рельс, что бывает необходимо для крепления дополнительного оборудования. Противовес используется для достижения максимальной стабильности камеры и предотвращения физической усталости во время работы.

Телескопические рукоятки с мягкими ручками необходимы для удобства работы. Пластина установки на штатив позволяет крепить упор к штативу с помощью крепления со стандартной резьбой 1/4. Передний соединитель – дополнительный аксессуар для объектива со стандартным диаметром. В комплекте есть маски, позволяющие снимать в формате 4:4 и 16:9 для съемки с использованием стандартных и широкоугольных объективов.

Держатели фильтров 4х4 вращаются на 180 градусов и позволяют использовать фильтры с компендиумом. Боковые флажки защищаю от попадания нежелательного света в объектив.

Мягкие переходные кольца обеспечивают контакт объектива и компендиума.

Высокопрочная алюминиевая конструкция – устройство целиком выполнено из алюминия, за исключением заклепок, позиционного индикатора и привода. Точный привод выполнен из высокопрочного пластика.

Большой привод (48 мм) подходит, к примеру, для использования фоллоу фокуса c DSLR-камерой. Позиционный индикатор может быть установлен и повернут в любом направлении. Комплект приводов 55–110 мм – модуль 0,8 необходим для работы объективов любого диаметра.

Каркас Proaim 9" с верхней рукояткой состоит из скобки с держателями (15 мм) и рукоятки с мягкой ручкой. Изготовлен из черного анодированного алюминия. Каркас 9" с верхней рукояткой крепится как с правой, так и с левой стороны. Совместим с DV/HDV/DSLR камерами. Особенно удобно использовать с теми камерами, у которых нет ручек.

Плечевой упор Proaim DSLR Rig-120 распределяет вес камеры, что позволяет работать намного дольше и эффективнее. Прямая скобка 15 мм позволяет держать камеру не по центру, а на уровне глаз оператора. Имеет возможность установки устройства на штатив с помощью пластины, которая входит в комплект. Телескопические рукоятки с мягкими ручками исключают физическую усталость во время работы. Наличие наплечника облегчает работу оператора. Есть возможность установки на 15-мм рельсовую систему. Есть замок быстрого присоединения и отсоединения.

Follow Focus V1 представляет собой усовершенствованную конструкцию привода, подходит к объективам всех диаметров. Оснащен регулируемым замком и позиционным индикатором. Крепится к 15-мм рельсовой системе (расстояние между рельсами от оси до оси 60 см). Совместим с большинством объективов со стандартными приводами. Приводы взаимозаменяемы, в данный момент поставляется с шагом 0,8–2,51 мм. Позволяет использовать стандартный для фоллоу фокуса модуль 0,8.

Технические характеристики Follow Focus V1:

регулировка положения рукоятки привода, мм – 55

материал – черный анодированный алюминий

угол вращения циферблата, град. – 360

внешний диаметр циферблата, мм – 75 (измеряется по белому цилиндру)

крепится на рельсовую систему 15 мм

расстояние рельс от оси до оси, мм – 60, 104

габариты, мм – 175х125х110

сменный привод для моделей камер – Fujinon/Canon/Kinor

вес привода, г – 30

вес фоллоу фокуса, г – 290

вес вместе с упаковкой, кг – 2

диаметр привода, мм – 33

Компендиум MB-600 дает возможность снимать в формате 4:3 и 16:9, следовательно, этот компендиум совместим, как со стандартными, так и с широкоугольными камерами. Маски с легкостью снимаются и надеваются. Крепятся на 4 маленьких винтика на передней панели компендиума. Компендиум крепится к 15-мм рельсовой системе с помощью переднего соединителя (изготовлен из металла, оснащен замком быстрого отсоединения/присоединения).

Компендиум плотно прилегает к камере, крепится к ней при помощи рельсовой конструкции. С тубусом объектива соприкасаются только мягкие кольца, что обеспечивает сохранность объектива во время работы. К компендиуму прилагаются 5 колец диаметром: 81 мм, 78 мм, 75 мм, 65 мм, 54 мм.