Proaim Filmcity MB-600 компендиум

Описание

Компендиум Filmcity MB-600 оборудован удлиненным козырьком для эффективной защиты от попадания прямых солнечных лучей в объектив. Помогает предотвратить засвечивание кадра. Высота установки боковых шторок компендиума регулируется и прочно фиксируется.

Компендиум оборудован двумя держателями фильтров 10x10 см, которые идеально подходят для поляризаторов и квадратных фильтров. Вращающийся держатель фильтров позволяет установить или снять квадратный фильтр, не сбив настроек микрофона или вспышки. Снабжен заслонкой из материала черного цвета, которая оборачивается вокруг объектива для полной блокировки попадания в него света.