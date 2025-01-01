Proaim Filmcity Follow Focus V1 фоллоу фокус для объективов

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Механизм плавной регулировки фокуса Proaim Filmcity Follow Focus V1 устанавливается на 15-миллиметровую стержневую опору (с расстоянием 60 мм между стержнями от оси до оси). Совместим с объективами с постоянным фокусным расстоянием любого диаметра.
Устройство подходит для работы с видео- и фотокамерами практически всех производителей. Гибкая конструкция обеспечивает быструю и точную фокусировку. Proaim Camtree Follow Focus V1 имеет удобную систему фиксации на стержневой опоре. Поставляется с приводом с шагом 0,8/2,51 мм. Приводы взаимозаменяемы и подходят для большинства современных объективов со стандартным приводом.
Оснащен позиционным индикатором. Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокусов модуля 0,8. Наличие рычага позволяет регулировать положение фоллоу фокуса по горизонтали для наиболее точного его сопоставления с объективом. Изготовлен из прочного анодированного алюминия.
Трос обеспечивает максимально точную ручную фокусировку без сотрясения камеры. Он и гнездо для его подсоединения изготовлены из анодированного алюминия.
Технические характеристики троса:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов