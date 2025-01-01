Proaim Filmcity Follow Focus V1 фоллоу фокус для объективов

Proaim
Артикул: OLE-0202

Механизм плавной регулировки фокуса Proaim Filmcity Follow Focus V1 устанавливается на 15-миллиметровую стержневую опору (с расстоянием 60 мм между стержнями от оси до оси). Совместим с объективами с постоянным фокусным расстоянием любого диаметра.

Описание

Устройство подходит для работы с видео- и фотокамерами практически всех производителей. Гибкая конструкция обеспечивает быструю и точную фокусировку. Proaim Camtree Follow Focus V1 имеет удобную систему фиксации на стержневой опоре. Поставляется с приводом с шагом 0,8/2,51 мм. Приводы взаимозаменяемы и подходят для большинства современных объективов со стандартным приводом.

Оснащен позиционным индикатором. Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокусов модуля 0,8. Наличие рычага позволяет регулировать положение фоллоу фокуса по горизонтали для наиболее точного его сопоставления с объективом. Изготовлен из прочного анодированного алюминия. 

Трос обеспечивает максимально точную ручную фокусировку без сотрясения камеры. Он и гнездо для его подсоединения изготовлены из анодированного алюминия.

Технические характеристики троса:

  • длина, см – 11,4
  • размер гнезда, мм – 12x12

 

 

Комплектация

  • Фоллоу фокус V1 – 1 шт.
  • Гибкий ремень привода – 1 шт.
  • Трос для регулировки скорости – 1 шт.

