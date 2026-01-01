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Proaim Kit-20(C) (E) комплект для стабилизации видео

Proaim Kit-20(C) (E) комплект для стабилизации видео

Proaim
Артикул: OLE-0199

Специально разработанный новый комплект для стабилизации видео Proaim Kit-20(C) (E) включает плечевой упор, HDMI кабель, каркас 9" с верхней рукояткой, кронштейн для микрофона, широкоугольный компендиум MB-600, фоллоу фокус Follow Focus V1 для пользователей DSLR и DV-камер. Этот комплект отвечает всем требованиям видеооператоров, помогая делать работу более эффективной.

Описание

Характеристики Pro Zoom:

  • сделан из алюминия, крепится на 15-мм рельсовую опору
  • тихая, мягкая работа
  • для крепления на рельсах прилагается винт
  • стандартный модуль 0,8
  • гибкие кольца
  • точность фокусировки

Характеристики плечевого упора Shoulder Rig-120:

  • 15-мм прямая скобка позволяет держать камеру не по центру, а на уровне глаз оператора
  • возможность установки устройства на штатив при помощи пластины (входит в комплект)
  • телескопические рукоятки с мягкими ручками исключают физическую усталость во время работы
  • крепится к 15-мм рельсовой системе
  • многоканальный HDMI-кабель, от которого могут работать LCD-мониторы, осветительные приборы, усилители микрофона и другое оборудование

Характеристики HDMI кабеля:

  • работает от V-образного аккумулятора и AC-адаптера
  • 1х15v, 1x12v, 1x5v выходные порты для LCD мониторов, устройств flash-памяти, аудио записывающих устройств, LED-осветительного оборудования и т.д.
  • 7,2 V выход для 5D/7D камер
  • 5v USB-порт для зарядки совместимых устройств
  • 1 HDMI входной и 2 HDMI выходных порта

Follow Focus V1 представляет собой усовершенствованную конструкцию привода, подходит к объективам всех диаметров. Оснащен регулируемым замком и позиционным индикатором. Крепится к 15-мм рельсовой системе (расстояние между рельсами от оси до оси 60 см). Совместим с большинством объективов со стандартными приводами. Приводы взаимозаменяемы, на данный момент поставляется с шагом 0,8–2,51 мм. Позволяет использовать стандартный для фоллоу фокуса модуль 0,8. 

Технические характеристики фоллоу фокуса:

  • регулировка положения рукоятки привода, мм – 55
  • материал – черный анодированный алюминий
  • угол вращения циферблата, град. – 360
  • внешний диаметр циферблата, мм – 75 (измеряется по белому цилиндру)
  • крепится на рельсовую систему 15 мм
  • расстояние рельс от оси до оси, мм – 60, 104
  • габариты, мм – 175х125х110
  • сменный привод для моделей камер – Fujinon/Canon/Kinor
  • вес привода, г – 30
  • вес фоллоу фокуса, г – 290
  • вес вместе с упаковкой, кг – 2
  • диаметр привода, мм – 33

Компендиум MB-600 дает возможность снимать в формате 4:3 и 16:9, следовательно, этот компендиум совместим, как со стандартными, так и с широкоугольными камерами. Маски с легкостью снимаются и надеваются. Крепятся на 4 маленьких винтика на передней панели компендиума. Компендиум крепится к 15-мм рельсовой системе с помощью переднего соединителя (изготовлен из металла, оснащен замком быстрого отсоединения/присоединения). 

Компендиум плотно прилегает к камере. С тубусом объектива соприкасаются только мягкие кольца, что обеспечивает сохранность объектива во время работы. К компендиуму прилагаются 5 колец диаметром: 81 мм, 78 мм, 75 мм, 65 мм, 54 мм.

  • внешний диаметр компендиума, мм – 95
  • вес, г – 700

Комплектация

  • Каркас Proaim 9" с верхней рукояткой – 1 шт.
  • Плечевой упор Proaim DSLR Rig-120 – 1 шт.
  • Follow Focus V1 – 1 шт.
  • Компендиум MB-600 – 1 шт.
  • HDMI-кабель – 1 шт.
  • Кронштейн для микрофона – 1 шт.

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