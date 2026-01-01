Proaim Kit-20(C) (E) комплект для стабилизации видео

Характеристики Pro Zoom:
- сделан из алюминия, крепится на 15-мм рельсовую опору
- тихая, мягкая работа
- для крепления на рельсах прилагается винт
- стандартный модуль 0,8
- гибкие кольца
- точность фокусировки
Характеристики плечевого упора Shoulder Rig-120:
- 15-мм прямая скобка позволяет держать камеру не по центру, а на уровне глаз оператора
- возможность установки устройства на штатив при помощи пластины (входит в комплект)
- телескопические рукоятки с мягкими ручками исключают физическую усталость во время работы
- крепится к 15-мм рельсовой системе
- многоканальный HDMI-кабель, от которого могут работать LCD-мониторы, осветительные приборы, усилители микрофона и другое оборудование
Характеристики HDMI кабеля:
- работает от V-образного аккумулятора и AC-адаптера
- 1х15v, 1x12v, 1x5v выходные порты для LCD мониторов, устройств flash-памяти, аудио записывающих устройств, LED-осветительного оборудования и т.д.
- 7,2 V выход для 5D/7D камер
- 5v USB-порт для зарядки совместимых устройств
- 1 HDMI входной и 2 HDMI выходных порта
Follow Focus V1 представляет собой усовершенствованную конструкцию привода, подходит к объективам всех диаметров. Оснащен регулируемым замком и позиционным индикатором. Крепится к 15-мм рельсовой системе (расстояние между рельсами от оси до оси 60 см). Совместим с большинством объективов со стандартными приводами. Приводы взаимозаменяемы, на данный момент поставляется с шагом 0,8–2,51 мм. Позволяет использовать стандартный для фоллоу фокуса модуль 0,8.
Технические характеристики фоллоу фокуса:
- регулировка положения рукоятки привода, мм – 55
- материал – черный анодированный алюминий
- угол вращения циферблата, град. – 360
- внешний диаметр циферблата, мм – 75 (измеряется по белому цилиндру)
- крепится на рельсовую систему 15 мм
- расстояние рельс от оси до оси, мм – 60, 104
- габариты, мм – 175х125х110
- сменный привод для моделей камер – Fujinon/Canon/Kinor
- вес привода, г – 30
- вес фоллоу фокуса, г – 290
- вес вместе с упаковкой, кг – 2
- диаметр привода, мм – 33
Компендиум MB-600 дает возможность снимать в формате 4:3 и 16:9, следовательно, этот компендиум совместим, как со стандартными, так и с широкоугольными камерами. Маски с легкостью снимаются и надеваются. Крепятся на 4 маленьких винтика на передней панели компендиума. Компендиум крепится к 15-мм рельсовой системе с помощью переднего соединителя (изготовлен из металла, оснащен замком быстрого отсоединения/присоединения).
Компендиум плотно прилегает к камере. С тубусом объектива соприкасаются только мягкие кольца, что обеспечивает сохранность объектива во время работы. К компендиуму прилагаются 5 колец диаметром: 81 мм, 78 мм, 75 мм, 65 мм, 54 мм.
- внешний диаметр компендиума, мм – 95
- вес, г – 700