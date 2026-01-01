Proaim Kit-20(C) (E) комплект для стабилизации видео

Описание

Характеристики Pro Zoom:

сделан из алюминия, крепится на 15-мм рельсовую опору

тихая, мягкая работа

для крепления на рельсах прилагается винт

стандартный модуль 0,8

гибкие кольца

точность фокусировки

Характеристики плечевого упора Shoulder Rig-120:

15-мм прямая скобка позволяет держать камеру не по центру, а на уровне глаз оператора

возможность установки устройства на штатив при помощи пластины (входит в комплект)

телескопические рукоятки с мягкими ручками исключают физическую усталость во время работы

крепится к 15-мм рельсовой системе

многоканальный HDMI-кабель, от которого могут работать LCD-мониторы, осветительные приборы, усилители микрофона и другое оборудование

Характеристики HDMI кабеля:

работает от V-образного аккумулятора и AC-адаптера

1х15v, 1x12v, 1x5v выходные порты для LCD мониторов, устройств flash-памяти, аудио записывающих устройств, LED-осветительного оборудования и т.д.

7,2 V выход для 5D/7D камер

5v USB-порт для зарядки совместимых устройств

1 HDMI входной и 2 HDMI выходных порта

Follow Focus V1 представляет собой усовершенствованную конструкцию привода, подходит к объективам всех диаметров. Оснащен регулируемым замком и позиционным индикатором. Крепится к 15-мм рельсовой системе (расстояние между рельсами от оси до оси 60 см). Совместим с большинством объективов со стандартными приводами. Приводы взаимозаменяемы, на данный момент поставляется с шагом 0,8–2,51 мм. Позволяет использовать стандартный для фоллоу фокуса модуль 0,8.

Технические характеристики фоллоу фокуса:

регулировка положения рукоятки привода, мм – 55

материал – черный анодированный алюминий

угол вращения циферблата, град. – 360

внешний диаметр циферблата, мм – 75 (измеряется по белому цилиндру)

крепится на рельсовую систему 15 мм

расстояние рельс от оси до оси, мм – 60, 104

габариты, мм – 175х125х110

сменный привод для моделей камер – Fujinon/Canon/Kinor

вес привода, г – 30

вес фоллоу фокуса, г – 290

вес вместе с упаковкой, кг – 2

диаметр привода, мм – 33

Компендиум MB-600 дает возможность снимать в формате 4:3 и 16:9, следовательно, этот компендиум совместим, как со стандартными, так и с широкоугольными камерами. Маски с легкостью снимаются и надеваются. Крепятся на 4 маленьких винтика на передней панели компендиума. Компендиум крепится к 15-мм рельсовой системе с помощью переднего соединителя (изготовлен из металла, оснащен замком быстрого отсоединения/присоединения).

Компендиум плотно прилегает к камере. С тубусом объектива соприкасаются только мягкие кольца, что обеспечивает сохранность объектива во время работы. К компендиуму прилагаются 5 колец диаметром: 81 мм, 78 мм, 75 мм, 65 мм, 54 мм.