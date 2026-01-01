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AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB
AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB
AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB
AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB
AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB
AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB
AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB
AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB
AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB
AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB

AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB

AVMATRIX
Артикул: DAN-9230

Стационарный 6 канальный мультиформатный видеомикшер AVMATRIX VS0605U , 4×SDI и 2×HDMI/ DVI-I/ VGA/USB входа, USB выход для потокового вещания, масштабирование, многооконность, «картинка в картинке» и «картинка вне картинки», Хромакей/Люмакей, эффекты перехода, аудиомикшер, запись на SD-карту, управление PTZ-камерой. Оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS. Поддержка замены фона в реальном времени, пользователь может использовать клавишу Chorma для вырезания зеленого или синего фона источника сигнала PVW. А также использовать клавишу Luma для замены черного фона.

Описание

Характеристики:

  • 6 входных каналов: 4xSDI и 2xDVI-I/HDMI/VGA/USB входы плееров
  • Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC
  • Переходы T-Bar/ AUTO/ CUT и MIX/ FADE/ WIPE эффекты
  • Luma Key/ Chroma Key для виртуальной студии
  • Запись видео PGM на SD карту, разрешение до 1080p60
  • Порт сигнализации (Tally) для камерных систем
  • 2xSDI и 1xHDMI PGM выходы, 1xSDI AUX выход, 1×USB type-C выход, 1xSDI и 1xHDMI Multiview выходы
  • Дистанционное управление камерами PTZ: протоколы Visca и Pelco
  • Размеры и позиция окон PIP/ POP настраиваются
  • Аудио микшер: TRS аналоговые и SDI, HDMI, USB встроенные аудиоканалы
  • Мультиформатные входы с автодетектированием сигнала и выходы PGM/AUX с назначением формата

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