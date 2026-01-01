AVMATRIX VS0605U cтационарный видеомикшер 6CH SDI PTZ USB

Характеристики:
- 6 входных каналов: 4xSDI и 2xDVI-I/HDMI/VGA/USB входы плееров
- Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC
- Переходы T-Bar/ AUTO/ CUT и MIX/ FADE/ WIPE эффекты
- Luma Key/ Chroma Key для виртуальной студии
- Запись видео PGM на SD карту, разрешение до 1080p60
- Порт сигнализации (Tally) для камерных систем
- 2xSDI и 1xHDMI PGM выходы, 1xSDI AUX выход, 1×USB type-C выход, 1xSDI и 1xHDMI Multiview выходы
- Дистанционное управление камерами PTZ: протоколы Visca и Pelco
- Размеры и позиция окон PIP/ POP настраиваются
- Аудио микшер: TRS аналоговые и SDI, HDMI, USB встроенные аудиоканалы
- Мультиформатные входы с автодетектированием сигнала и выходы PGM/AUX с назначением формата