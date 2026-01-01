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AVMATRIX VS0601U компактный видеомикшер 6CH SDI USB
AVMATRIX VS0601U компактный видеомикшер 6CH SDI USB
AVMATRIX VS0601U компактный видеомикшер 6CH SDI USB
AVMATRIX VS0601U компактный видеомикшер 6CH SDI USB
AVMATRIX VS0601U компактный видеомикшер 6CH SDI USB

AVMATRIX VS0601U компактный видеомикшер 6CH SDI USB

AVMATRIX
Артикул: DAN-9229

Шестиканальный мультиформатный видеомикшер AVMATRIX VS0601U SDI / HDMI, который позволяет переключать видео, микшировать аудио и использовать различные эффекты перехода. Устройство поддерживает потоковую трансляцию выступлений и презентаций на ПК через порт USB-C. Подойдет для различных мероприятий, производственных приложений и т.д. Оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS. Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала 3.5мм и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.

Описание

Характеристики:

  • 6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI
  • 1×USB type-C выход, 2×SDI и 1×HDMI выход, 1×SDI и 1×HDMI multiview выходы
  • 1×SDI AUX выход, может быть назначен как PGM или PVW
  • Мультиформатные входы с автодетектированием сигнала и выходы PGM с назначением формата
  • T-Bar/ AUTO/ CUT переходы
  • MIX/ FADE/ WIPE эффекты
  • Режим PiP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна
  • Аудио в режиме микширования и режиме следования
  • Контакты GPIO для подключения сигналов Tally
  • Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC

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