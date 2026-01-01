AVMATRIX VS0601U компактный видеомикшер 6CH SDI USB

Характеристики:
- 6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI
- 1×USB type-C выход, 2×SDI и 1×HDMI выход, 1×SDI и 1×HDMI multiview выходы
- 1×SDI AUX выход, может быть назначен как PGM или PVW
- Мультиформатные входы с автодетектированием сигнала и выходы PGM с назначением формата
- T-Bar/ AUTO/ CUT переходы
- MIX/ FADE/ WIPE эффекты
- Режим PiP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна
- Аудио в режиме микширования и режиме следования
- Контакты GPIO для подключения сигналов Tally
- Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC