AVMATRIX VS0601U компактный видеомикшер 6CH SDI USB

Артикул: DAN-9229

Шестиканальный мультиформатный видеомикшер AVMATRIX VS0601U SDI / HDMI, который позволяет переключать видео, микшировать аудио и использовать различные эффекты перехода. Устройство поддерживает потоковую трансляцию выступлений и презентаций на ПК через порт USB-C. Подойдет для различных мероприятий, производственных приложений и т.д. Оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS. Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала 3.5мм и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.