не исп! AVMATRIX VC12-4K HDMI PCIE плата видеозахвата

Описание

Захват сигнала HDMI 2.0

Поддержка 1 входного канала с проходным выходом HDMI 2.0 и функцией захвата, несколько плат PCIE могут быть установлены на одном ПК для одновременной работы и обеспечения одновременной потоковой передачи в реальном времени на нескольких платформах.

Встроенный проходной выход HDMI

Плата PCIE имеет встроенный HDMI проходной выход. Поддерживает функцию loop-out, которая может передавать изображение непосредственно на другой дисплей. Это позволяет пользователям играть в игры и одновременно осуществлять прямую трансляцию и запись данных.

Запись в формате 4K UHD

Плата захвата PCIE обеспечивает более высокую производительность, одноканальный ввод и захват до 4K 60 со скоростью передачи до 800 Мбит/с, захват HD-видео со сжатием YUY2 без потерь, захват несжатого HD-видео в режиме реального времени, обеспечивая высочайшее качество изображения.

Полная совместимость

Совместима с операционными системами Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше, поддерживает потоковое вещание или приложения для записи, такие как OBS, Teams, Twitch и т.д. Пользователи могут использовать плату захвата PCIE для трансляции захваченного видео на основные платформы потокового вещания, такие как YouTube, Bilibili и т.д. через интернет.

Широкополосная со cверхнизкой pадержкой

Используя интерфейс PCIE GEN 2 с пропускной способностью 2,5 Гбит/с, она обеспечивает более высокую скорость передачи данных для игр и прямой трансляции, обеспечивая несжатую потоковую передачу со сверхнизкой задержкой.

24 часа непрерывной работы

Плата PCIE имеет мощный позолоченный интерфейс PCIE для более стабильного контакта и передачи данных. Работайте непрерывно в течение сверхдолгого времени.

Различные области применения

Плата PCIE может широко использоваться в различных областях, сферах для выполнения различных задач, таких как трансляция в церкови, спортивные трансляции в прямом эфире, виртуальные студии, игры в реальном времени, образование, здравоохранение и другие мероприятия в прямом эфире.

Основные характеристики