не исп! AVMATRIX VC12-4K HDMI PCIE плата видеозахвата

Захват сигнала HDMI 2.0
Поддержка 1 входного канала с проходным выходом HDMI 2.0 и функцией захвата, несколько плат PCIE могут быть установлены на одном ПК для одновременной работы и обеспечения одновременной потоковой передачи в реальном времени на нескольких платформах.
Встроенный проходной выход HDMI
Плата PCIE имеет встроенный HDMI проходной выход. Поддерживает функцию loop-out, которая может передавать изображение непосредственно на другой дисплей. Это позволяет пользователям играть в игры и одновременно осуществлять прямую трансляцию и запись данных.
Запись в формате 4K UHD
Плата захвата PCIE обеспечивает более высокую производительность, одноканальный ввод и захват до 4K 60 со скоростью передачи до 800 Мбит/с, захват HD-видео со сжатием YUY2 без потерь, захват несжатого HD-видео в режиме реального времени, обеспечивая высочайшее качество изображения.
Полная совместимость
Совместима с операционными системами Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше, поддерживает потоковое вещание или приложения для записи, такие как OBS, Teams, Twitch и т.д. Пользователи могут использовать плату захвата PCIE для трансляции захваченного видео на основные платформы потокового вещания, такие как YouTube, Bilibili и т.д. через интернет.
Широкополосная со cверхнизкой pадержкой
Используя интерфейс PCIE GEN 2 с пропускной способностью 2,5 Гбит/с, она обеспечивает более высокую скорость передачи данных для игр и прямой трансляции, обеспечивая несжатую потоковую передачу со сверхнизкой задержкой.
24 часа непрерывной работы
Плата PCIE имеет мощный позолоченный интерфейс PCIE для более стабильного контакта и передачи данных. Работайте непрерывно в течение сверхдолгого времени.
Различные области применения
Плата PCIE может широко использоваться в различных областях, сферах для выполнения различных задач, таких как трансляция в церкови, спортивные трансляции в прямом эфире, виртуальные студии, игры в реальном времени, образование, здравоохранение и другие мероприятия в прямом эфире.
Основные характеристики
1 проходной выход HDMI 2.0
Захват входного сигнала до 4K60 со скоростью передачи данных до 800 Мбит/с.
Поддержка несжатого видео YUV2 PCIE GEN2 x4, пропускная способность передачи 2,5 Гбит/с
Совместимость с Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше
Совместимость с OBS /PotPlayer / XSplit и другим программным обеспечением для записи в реальном времени
Стабильная работа, 24 часа непрерывной работы
Поддержка работы одной машины с несколькими платами для многоканальной прямой трансляции и записи