AVMATRIX SC2031 HDMI/AV в 3G-SDI конвертер с масштабированием

Описание

Масштабирование вверх/ вниз и преобразование частоты кадров

SC2031 имеет функцию преобразования сигналов HDMI или AV в сигнал SDI. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу или масштабирование вверх / вниз, преобразование частоты кадров и функцию деинтерлейсинга. Устройство поддерживает разрешение до 1080p 6OHz.

Внедрение и извлечение аудио.

Возможно встраивание внешнего AES / EBU или аналогового аудио или встроенного аудио HDMI в выходной SDI сигнал. Также он может извлечь аудио из входного сигнала HDMI на внешний AES / EBU и аналоговый аудиовыход. Пользователям нет необходимости приобретать специальные кабели при использовании стандартных TRS 1/4 дюйма (6,3 мм) или 1/8 дюйма (3,5 мм) аудиоразъемов.

Три параллельных SDI выхода

Одновременная передача и разделение входного сигнала на три параллельных SDI выхода для трех различных подключаемых устройств одновременно. Устройство поддерживает стабильную передачу на большие расстояния без потери качества сигнала.

Простое управление DIP-переключателями

Установка DIP-переключателей для настройки функций пальцем, без какого-либо инструмента. Это удобный способ быстрого изменения общих настроек при использовании на открытом воздухе. Между тем, устройство также можно настроить дистанционно с помощью программного обеспечения, подключив его к ПК через USB. Так же от ПК через порт USB доступно обновление программного обеспечения.

Основные характеристики