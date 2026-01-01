AVMATRIX SC2031 HDMI/AV в 3G-SDI конвертер с масштабированием

Масштабирование вверх/ вниз и преобразование частоты кадров
SC2031 имеет функцию преобразования сигналов HDMI или AV в сигнал SDI. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу или масштабирование вверх / вниз, преобразование частоты кадров и функцию деинтерлейсинга. Устройство поддерживает разрешение до 1080p 6OHz.
Внедрение и извлечение аудио.
Возможно встраивание внешнего AES / EBU или аналогового аудио или встроенного аудио HDMI в выходной SDI сигнал. Также он может извлечь аудио из входного сигнала HDMI на внешний AES / EBU и аналоговый аудиовыход. Пользователям нет необходимости приобретать специальные кабели при использовании стандартных TRS 1/4 дюйма (6,3 мм) или 1/8 дюйма (3,5 мм) аудиоразъемов.
Три параллельных SDI выхода
Одновременная передача и разделение входного сигнала на три параллельных SDI выхода для трех различных подключаемых устройств одновременно. Устройство поддерживает стабильную передачу на большие расстояния без потери качества сигнала.
Простое управление DIP-переключателями
Установка DIP-переключателей для настройки функций пальцем, без какого-либо инструмента. Это удобный способ быстрого изменения общих настроек при использовании на открытом воздухе. Между тем, устройство также можно настроить дистанционно с помощью программного обеспечения, подключив его к ПК через USB. Так же от ПК через порт USB доступно обновление программного обеспечения.
Основные характеристики
- Входы: HDMIx1, AVx 1, AES/EBU x1, аналоговый аудио x1
- Выходы: 3G-SDI x3, AES/EBU x1 аналоговый аудио x1
- Масштабирование вверх/ вниз и преобразование частоты кадров
- Внедрение и извлечение AES/EBU или аналогового аудио
- Автоматическое обнаружение и настройка входного сигнала
- Светодиодные индикаторы для питания и наличия сигнала
- Простое управление с помощью DIP-переключателей
- Дистанционное управление от ПК через порт USB
- Резьбовой фиксирующий разъем питания
- Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа