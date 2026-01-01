AVMATRIX PVS0403U видеомикшер портативный 4CH SDI/HDMI USB

Описание

Универсальный 4-канальный мультиформатный видеомикшер с HDMI и SDI входами и 10,1-дюймовым ЖК-монитором FHD IPS. Поддерживает различные функции, включая переключение и микширование видео, микширование аудио, имеет выходы PGM / multiview / Aux, поддерживает различные эффекты перехода, яркостной и цветовой кеинг, DSK, вставку логотипа, PIP/ POP, имеет встроенные библиотеку медиа, генератор шаблонов и цветов и т.д. Входы поддерживают многоформатность сигналов, выход PGM может быть масштабирован, устройство совместимо с различным оборудованием видеопроизводства. Устройство поддерживает потоковую передачу выступлений и презентаций на ПК через порт USB-C. Пользователь также может настроить различные параметры и быстро импортировать или экспортировать конфигурации для различных сценариев.

10.1-дюймовый IPS FHD Дисплей

Видеомикшер все в одном со встроенным 10,1-дюймовым FHD IPS-экраном и в прочном металлическом корпусе. Вы можете просматривать PVW, PGM с индикацией аудио, multiviewer, одновременно c часами и настройками меню на экране.

Масштабирование сигналов выхода и мультискрина

Гибкий для приема 4 источников входного сигнала с различными форматами и частотой кадров, со встроенным преобразованием, выход PGM может быть масштабирован до 1080i и 1080p. А выход мультискрина позволяет легко контролировать 4 канала источников, а также PVW и PGM одновременно на одном дисплее.

USB-выход для потоковой передачи

Подключите видеомикшер к компьютеру с Windows 7/8/10, Mac OS через выход USB и используйте такие программы, как OBS, Potplayer, vMix и т.д. для реализации прямой трансляции на Youtube, Twitter и других платформах.

Режим 2xPIP (картинка в картинке) и POP (картинка вне картинки)

Видеомикшер имеет функцию 2хPIP, которая позволяет накладывать 2 дополнительных окна на выход PGM, размер и положение этих окон можно регулировать. Кроме того, пользователь может использовать функцию POP для наложения двух экранов одинакового размера на выход PGM.

USK и DSK

Видеомикшер поддерживает функции цветового и яркостного кеинга, что удобно для пользователей для удаления цвета синего/зеленого или черного фона для приложений виртуальной студии или живого вещания. Кроме того, пользователь может сделать точную настройку по цвету, используя настройки выбора цвета, порога и усиления.

Наложение логотипа

Пользователь может добавить логотип с USB-накопителя в PGM. Размер и положение логотипа можно регулировать, а изображение логотипа может быть в формате PNG, JPG, BMP и т.д.

Эффекты перехода

В видеомикшере доступны эффекты WIPE (11x2 вариантов), микширования и затемнения. Переход может быть выполнен с помощью кнопки AUTO или ручки T-Bar. Пользователь также может осуществлять переход без эффекта, переключаясь через CUT.

Микширование звука / AFV

Возможно микширование 2 встроенных аудиоканалов из HDMI и 2 SDI, а также 2 внешних аналоговых аудиосигналов (микрофонный/линейный уровень) в выход PGM. Пользователь может включать / выключать или регулировать громкость и задержку звука для каждого канала независимо. Кроме того, 2 встроенных аудиоканала HDMI и 2 SDI могут быть в режиме AFV.

Управление медиа ресурсами

Видеомикшер имеет мощную встроенную функцию управления мультимедиа с 39 предустановленными шаблонами. Пользователь также может импортировать изображение с USB-накопителя, или захватить и сохранить изображение скриншота.

Программное обеспечение для управления от ПК

Бесплатное программное обеспечение для управления от ПК можно загрузить с веб-сайта. Пользователь может удаленно управлять всеми настройками устройства с помощью управляющего программного обеспечения, включая эффекты перехода, настройки звука, настройки мультиэкрана и управление мультимедиа и т.д.

Удобный интерфейс

2 x SDI и 2x HDMI входа, 2xHDMI PGM выхода, 1xHDMI выход мультиэкрана, 1xUSB type-C выход. Все интерфейсы защищены корпусом, который предохранит их от повреждения.

Широкая область применения

Видеомикшер может широко использоваться в различных областях, таких как виртуальная студия, спортивные трансляции, образование, церковь, интернет, концерты и так далее.

Основные характеристики

10,1-дюймовый ЖК-монитор FHD IPS

2 входа HDMI и 2 входа 3G-SDI с автоматическим детектированием формата сигнала

2×HDMI PGM выхода, 1×HDMI multiview выход, 1×USB type-C выход

Все выходы настраиваются и назначаются

Выход USB для захвата и стриминга программы с помощью ПК

Первичный кеинг: яркостной, цветовой кеинги, два окна «картинка в картинке»(PIP) и «картинка вне картинки» (POP)

Вторичный кеинг и наложение логотипа (LOGO)

Варианты переходов: ручкой T-bar/ Auto/ Cut; различные эффекты перехода: WIPE(11×2 вариантов) / микширование (MIX)/ затемнение (DIP)

Микшер аудио: вложенные аудиоканалы сигналов 2хSDI и 2хHDMI и 2-канальные входы MIC/ line; настраиваемая задержка звука

Библиотека медиа: 39 шаблонов по умолчанию, 16 импортированных изображений, 16 захваченных изображений, 2 генератора цветного фона

Порт локальной сети (LAN) для дистанционного управления с компьютера

Режимы FTB/ MUTE/ STILL/ GPIO для управления внешней сигнализацией.











