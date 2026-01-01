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AVMATRIX MV0430 3G-SDI 4CH мультивьюер
AVMATRIX MV0430 3G-SDI 4CH мультивьюер
AVMATRIX MV0430 3G-SDI 4CH мультивьюер
AVMATRIX MV0430 3G-SDI 4CH мультивьюер

AVMATRIX MV0430 3G-SDI 4CH мультивьюер

AVMATRIX
Артикул: DAN-9613

AVMATRIX MV0430 3G-SDI 4CH мультивьюер - это изящный и профессиональный SDI мультивьювер, который оснащен 4-мя входами 3G / HD / SD-SDI с автодетектированием сигнала и 2-мя выходами 3G-SDI, а также одним выходом HDMI. На выбор предусмотрено 16 предустановленных макетов мультиэкрана. Пользователь также может свободно регулировать размер и положение 11-символьного наложения UMD и аудио индикатора. Все функции можно легко настроить с помощью встроенного DIP-переключателя или ПК по локальной сети. MV0430 – подходящий вариант для вещания и постпродакшна.

Описание

11 форматов вывода на выбор

MV0430 имеет 4 канала 3G / HD / SD-SDI с автодетектированием сигнала и 2 выхода 3G-SDI, а также один выход HDMI. 4 входных сигнала могут отображаться одновременно на одном дисплее. Разрешение от 720p25 до 1080p60. Пользователи могут выбрать 11 форматов вывода сигнала.

16 предустановленных макетов мультиэкрана

MVU430 обеспечивает 16 предустановленных макетов мультиэкрана, включая часто используемые режимы, такие как quad split, полноэкранный режим, трехоконный экран, PiP и P0P режимы.

Определяемое пользователем наложение UMD и индикатора звука.

Еще одной приятной особенностью MV0430 является дружественный дизайн, например, в каждом отдельном окне пользователи могут установить 11 знаков наложения UMD раздельно и свободно регулировать его размер и положение. Подобным образом, размер и положение 2-х канального индикатора звука также могут быть назначены пользователем.

Простое управление DIP-переключателями.

Установка DIP-переключателей для настройки функций пальцем, без каких-либо инструментов. Это разумный способ быстрого изменения общих настроек при использовании вне помещений. Между тем, устройство также можно дистанционно настроить с помощью программного обеспечения, подключив его к ПК через локальную сеть. Кроме того, последняя версия прошивки может быть обновлена через порт локальной сети.

Два других способа управления: программное обеспечение для ПК и USB-клавиатура

MV0430 поставляется с бесплатным программным обеспечением для управления от ПК, вы можете подключить компьютер через Ethernet для реализации управления коммутатором от ПК с Windows.

Существует еще один удобный метод управления устройством, который заключается в подключении USB-клавиатуры к USB-порту для удобства настройки.

Основные характеристики

  • 4 x SDI/ HD/ 3G-SDI входа с автоматическим детектированием

  • 2 выхода SD/ HD /3G-SDI и 1 x HDMI для мультиэкранного просмотра.

  • 11 выбираемых выходных форматов SDI и HDMI

  • 16 предустановленных макетов, как в полноэкранном, так и в многооконном режиме

  • наложение UMD из 11 символов, пользовательское положение и цвет

  • Наложение индикатора уровня звука, пользовательское положение

  • Простое управление с помощью DIP-переключателей

  • USB-порт для управления с клавиатуры

  • Порт локальной сети для управления и обновления встроенного ПО

  • Резьбовой фиксирующий разъем питания

  • Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа

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