AVMATRIX MV0430 3G-SDI 4CH мультивьюер

Описание

11 форматов вывода на выбор

MV0430 имеет 4 канала 3G / HD / SD-SDI с автодетектированием сигнала и 2 выхода 3G-SDI, а также один выход HDMI. 4 входных сигнала могут отображаться одновременно на одном дисплее. Разрешение от 720p25 до 1080p60. Пользователи могут выбрать 11 форматов вывода сигнала.

16 предустановленных макетов мультиэкрана

MVU430 обеспечивает 16 предустановленных макетов мультиэкрана, включая часто используемые режимы, такие как quad split, полноэкранный режим, трехоконный экран, PiP и P0P режимы.

Определяемое пользователем наложение UMD и индикатора звука.

Еще одной приятной особенностью MV0430 является дружественный дизайн, например, в каждом отдельном окне пользователи могут установить 11 знаков наложения UMD раздельно и свободно регулировать его размер и положение. Подобным образом, размер и положение 2-х канального индикатора звука также могут быть назначены пользователем.

Простое управление DIP-переключателями.

Установка DIP-переключателей для настройки функций пальцем, без каких-либо инструментов. Это разумный способ быстрого изменения общих настроек при использовании вне помещений. Между тем, устройство также можно дистанционно настроить с помощью программного обеспечения, подключив его к ПК через локальную сеть. Кроме того, последняя версия прошивки может быть обновлена через порт локальной сети.

Два других способа управления: программное обеспечение для ПК и USB-клавиатура

MV0430 поставляется с бесплатным программным обеспечением для управления от ПК, вы можете подключить компьютер через Ethernet для реализации управления коммутатором от ПК с Windows.

Существует еще один удобный метод управления устройством, который заключается в подключении USB-клавиатуры к USB-порту для удобства настройки.

Основные характеристики