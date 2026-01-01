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AVMATRIX FE1121 3G-SDI волоконно-оптический удлинитель 20км
AVMATRIX FE1121 3G-SDI волоконно-оптический удлинитель 20км
AVMATRIX FE1121 3G-SDI волоконно-оптический удлинитель 20км
AVMATRIX FE1121 3G-SDI волоконно-оптический удлинитель 20км
AVMATRIX FE1121 3G-SDI волоконно-оптический удлинитель 20км

AVMATRIX FE1121 3G-SDI волоконно-оптический удлинитель 20км

AVMATRIX
Артикул: DAN-9628

AVMATRIX FE1121 3G-SDI волоконно-оптический удлинитель 20км - это 1 передатчик и 1 приемник, передает 1080p на расстояние до 20 км, максимальная пропускная способность 3 Гбит/с. Автоматическое переключение SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI. 

Описание

Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 1080p со звуком и метаданными, а также поддерживает уровни A и B SDI интерфейса. Он оснащен проходным SDI-выходом для передатчика и двумя SDI-выходами приемника и поддерживает сигналы 3G / HD / SD SDI. Многомодовое волокно также можно использовать, но на более коротких расстояниях.

Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI поддерживает одномодовые LC симплексные волоконные линии длиной до 20 км.

В волоконном удлинителе используется конструкция SFP с возможностью горячего подключения и LC-разъемом. Вы можете заменить модуль в любое время и в любом месте. Он предназначен для передачи данных со скоростью от 50 Мбит/с до 3 Гбит/с, совместим с SFP MSA, SFF-8472 и SMPTE 297M—2006.

Компенсация потерь на входе SDI и восстановление сигнала на выходах SDI для максимальной передачи до 120 м для 3G и 140 м для HD-SDI. Это обеспечивает качественную передачу и улучшает показатели глазковой диаграммы, а также обеспечивает полную совместимость с форматами 3G уровней A и B.

Основные характеристики

  • Дальность передачи 20 км

  • Поддержка 3 Гбит уровня A и уровня B (все форматы)

  • Оптоволоконный передатчик и приемник SFP/ LC

  • Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI

  • 3G-SDI вход и проходной выход на передатчике

  • Два выхода 3G-SDI на приемнике

  • SDI вход с автоматическим переключением SD, HD и 3G

  • USB-источник питания

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