AVMATRIX FE1121 3G-SDI волоконно-оптический удлинитель 20км

Описание

Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 1080p со звуком и метаданными, а также поддерживает уровни A и B SDI интерфейса. Он оснащен проходным SDI-выходом для передатчика и двумя SDI-выходами приемника и поддерживает сигналы 3G / HD / SD SDI. Многомодовое волокно также можно использовать, но на более коротких расстояниях.



Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI поддерживает одномодовые LC симплексные волоконные линии длиной до 20 км.



В волоконном удлинителе используется конструкция SFP с возможностью горячего подключения и LC-разъемом. Вы можете заменить модуль в любое время и в любом месте. Он предназначен для передачи данных со скоростью от 50 Мбит/с до 3 Гбит/с, совместим с SFP MSA, SFF-8472 и SMPTE 297M—2006.



Компенсация потерь на входе SDI и восстановление сигнала на выходах SDI для максимальной передачи до 120 м для 3G и 140 м для HD-SDI. Это обеспечивает качественную передачу и улучшает показатели глазковой диаграммы, а также обеспечивает полную совместимость с форматами 3G уровней A и B.

Основные характеристики